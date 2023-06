Asp: “Sospensione campagna vaccinale per sei giorni”

La ASP Basilicata comunica che su tutto il territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, le vaccinazioni anti ccovvid-19 saranno sospese dal 24 al 29 giugno prossimi. I cicli vaccinali riprenderanno regolarmente a partire dal 30 giugno secondo il normale calendario già predisposto nei mesi precedenti. Le vaccinazioni, a cui si accede su tutto il territorio provinciale senza prenotazione sia per i bambini che per gli over 12 e gli over 80, si effettueranno per tutto il mese di luglio a Potenza presso la sede Asp Ufficio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica di via della Fisica ogni martedì e giovedì del mese dalle ore 9.00 alle 11.00 per gli over 12. Per i bambini da 6 mesi a 11 anni, il punto vaccinale sarà aperto il martedì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.00 e il giovedì solo dalle 9.00 alle 10.00 .

A Lauria presso l’Ufficio di Igiene ogni mercoledì del mese dalle ore 8.00 alle 13.30.

A Melfi e a Senise presso l’Ufficio di Igiene ogni lunedì del mese dalle ore 8.00 alle 13.30

A Paterno presso l’Ufficio di Igiene ogni martedì del mese dalle ore 8.00 alle 13.30

A Venosa presso l’Ufficio di Igiene ogni venerdì del mese dalle ore 8.00 alle 13.30

Per tutti, l’intervallo minimo dalla fine del ciclo primario o dall’ultima dose di richiamo effettuata deve essere di 120 giorni. A tutti gli interessati si raccomanda di presentarsi muniti degli appositi moduli debitamente compilati e sottoscritti, scaricabili al seguente link: Modulistica vaccinazioni anticovid-19 – ASP Basilicata