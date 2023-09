Asp, dal primo ottobre assunti 41 nuovi infermieri

Nell’ultima riunione sindacale della scorsa settimana, la Direzione generale dell’Azienda sanitaria di Potenza aveva annunciato di voler procedere prima con le assunzioni da concorso e poi con le stabilizzazioni garantendo, in ogni caso, il mantenimento dei servizi. Detto fatto: inviate le Pec ai vincitori di concorso. Sino a questa mattina (venerdì 22 settembre) solo in undici si sono dichiarati disponibili a prendere servizio a tempo indeterminato dal primo ottobre, mentre per gli altri, sulla base delle loro disponibilità, entreranno man mano in servizio entro fine anno. La Direzione ha quindi virato sul preannunciato “Piano B” e così si è optato per la proroga di un mese per tutti i dipendenti che non avrebbero avuto dei sostituti, consentendo un ordinato svolgimento del turn-over, la fruizione delle ferie residue per chi cesserà a fine ottobre ed un passaggio formativo con i subentranti. Nel frattempo, si è già programmata l’immissione in ruolo di ulteriori trenta aventi diritto che firmeranno i contratti il prossimo 27 settembre. Di questi, ventisette al momento sono gli infermieri già in forza alla Asp a tempo determinato ma che potrebbero essere in numero superiore qualora il personale esterno all’azienda ed utilmente collocato nella graduatoria di stabilizzazione rinunci all’incarico. A tal proposito, gli uffici stanno lavorando per acquisire da graduatoria del Concorso unico regionale e da graduatoria delle stabilizzazioni sia le accettazioni che le rinunce al fine di garantire entro quella data la sottoscrizione di quanti più contratti possibile. Al momento, lo stato di utilizzo della graduatoria per le stabilizzazioni ha fatto registrare uno scorrimento fino alla posizione numero 71, il che significa che restano in graduatoria solo trentuno persone. Inoltre, si cercherà- con l’aiuto della Regione – di trovare nuovi spazi assunzionali nelle altre aziende della regione guardando agli spazi ancora utilizzabili dei loro Piani del fabbisogno.

Una “manovra a tenaglia – come la definisce il Direttore della Asp Antonello Maraldo- che consentirà di usare ogni possibile comma legislativo per garantire il massimo possibile di assunzioni per continuare a garantire i servizi necessari ai cittadini”. La Asp riserverà inoltre una quota del pacchetto di assunzioni a tempo indeterminato per consolidare, con 40 persone, gli infermieri da destinare al Dipartimento di emergenza- urgenza del 118, ma anche, con le restanti figure, al Dipartimento di salute mentale, alle case circondariali di Potenza e Melfi e alla residenza per anziani di Maratea.

Il Direttore generale della Asp ha dichiarato che “l’Azienda Sanitaria sta rispettando il timing e le procedure nel campo delle stabilizzazioni, oltre che per dare risposte a chi attendeva l’immissione definitiva e concreta nell’ambito professionale anche per garantirsi e programmare il proprio futuro”.

Obiettivo dell’Azienda sanitaria potentina, “è quello – conclude Maraldo – di garantire ai cittadini-utenti il giusto mix di cura e servizi”.