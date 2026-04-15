Asd Team Bykers Viggiano: una domenica da incorniciare

La XC Pugliano Race, svoltasi il 12 aprile 2026 a Montecorvino Pugliano (sa), si è confermata un appuntamento di rilievo per il cross country del Sud Italia, fungendo da prima tappa del Trofeo XC del Sud.

Il tracciato, disegnato dall’Asd Bikemania si è snodato per circa 3,1 chilometri, un circuito tecnico che dopo la partenza in asfalto ha alternato strade sterrate e sentieri boschivi tipici del territorio montano salernitano, il percorso ha richiesto un’ottima gestione dei ritmi, alternando salite progressive a discese fluide e sezioni ricche di curve naturali, offrendo ai partecipanti scorci panoramici sul Golfo di Salerno.

La Team Bykers Viggiano ha ottenuto risultati significativi nelle categorie giovanili ed agonistiche, confermando la solidità del proprio vivaio.

Nella prima gara di giornata riservata alle categorie agonistiche arriva la vittoria nella categoria Juniores per Carlomagno Antonio che dopo il primo giro alle spalle del pugliese Metafuni Alessandro della Scuola di Ciclismo Tugliese, nel corso del secondo giro provava ad alzare il ritmo riuscendo nell’intento di staccare l’avversario concludendo la sua prova nei cinque giri previsti con un vantaggio di oltre due minuti confermando l’ottimo stato di forma raggiunto.

Nella seconda gara riservata alle categorie giovanili e su un tracciato ridotto, si è avuta la conferma dell’ottimo stato di forma in questa prima parte della stagione da parte degli atleti della squadra viggianese.

Nella gara riservata agli esordienti da sottolineare la vittoria di Stefano Perri, un ragazzo del primo anno che ha ottenuto il primo posto assoluto battendo oltre che i coetanei anche i ragazzi del secondo anno.

Nella gara degli allievi I anno ottimo secondo posto per Carlomagno Nicolò e il nono posto per Laterza Antonio autore di una battaglia sportiva con volata finale battendo allo sprint il calabrese Aita Alfredo della D’Amico Bike School.

L’orgoglio e la soddisfazione del presidente Dianò Giuseppe nelle sue parole che raccontano di un lavoro quotidiano fatto di sacrifici, che coinvolge non solo i ragazzi, ma anche lo staff tecnico,le famiglie e la struttura societaria ed è solo attraverso l’impegno e la passione che si possono ottenere tali risultati.

Il presidente ha voluto sottolineare come tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno fondamentale dei nostri sponsor a cui va il mio più sentito ringraziamento nel credere nel nostro progetto e nei valori del ciclismo giovanile.

In conclusione il presidente forte di questo entusiasmo invita tutti gli appassionati, le famiglie e i sostenitori alla nostra prossima sfida: vi aspettiamo domenica 17 Maggio a Viggiano per la nona edizione del Trofeo XCO delle due Pinete valida quale gara nazionale, terza prova della Borbonica Cup 2026 e prima prova della Lucus Ameni.