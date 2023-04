Arriva in Basilicata Job Digital Lab

Il programma di formazione della Fondazione Mondo Digitale e ING Italia, Job Digital Lab, arriva a Matera in collaborazione con la Camera di Commercio della Basilicata, l’Asset Basilicata e il Punto Impresa Digitale.

Job Digital Lab – la formazione che ti rimette in gioco Il programma di formazione della Fondazione Mondo Digitale e ING Italia è un Programma gratuito dedicato allo sviluppo professionale dei cittadini attraverso il rafforzamento delle competenze digitali

Anche per il 2023 sono previsti incontri live dedicati a chi è in cerca di lavoro, di riqualificazione, o di opportunità per sviluppare la propria impresa.

L’evento formativo è dedicato alla scoperta delle strategie digitali per promuovere lo sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese. Nel corso dell’incontro verranno presentate anche alcune storie di successo di realtà imprenditoriali locali.

L’obiettivo è quello di offrire un percorso totalmente gratuito di formazione, orientamento professionale e riqualificazione per le persone fragili, con particolare attenzione alle categorie maggiormente colpite dal Covid-19.

Le attività proposte sono aperte a giovani disoccupati e disoccupate e in cerca di occupazione, a NEET (Not in Education, Employment or Training), e a ragazzi e ragazze interessati nel digital marketing per trovare un lavoro in questo settore.

Il focus dell’intero progetto è valorizzare il vissuto dei partecipanti, sviluppando sicurezza in se stessi e migliorando la propria capacità di adattarsi ai cambiamenti, anche e soprattutto in situazioni di difficoltà e incertezza.

Moderano i Digital Promoter del PID Basilicata

15.30 – Saluti di benvenuto

Michele Somma, presidente Camera di Commercio della Basilicata

Silvia Colombo, Head of External Communication & CSR – ING Italia

Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione Mondo Digitale

15.45 – Sessione formativa con Q&A e casi di successo

Trasformazione digitale e Impresa5.0

Sostenibilità aziendale: l’esempio del turismo

I registri 5.0: dalla blockchain all’IIotT

Metaverso e potenziali applicazioni

Con Edoardo Mancini, formatore della Fondazione Mondo Digitale e con i casi di successo di EuropeGo, Stella all in one e iInformatica.

Per partecipare: iscriversi alla piattaforma di e-learning Formazione.innovationgym.org.

I promotori del progetto Job Digital Lab hanno messo a punto un network di figure di riferimento che guideranno i partecipanti nel loro percorso, dispensando suggerimenti e consigli, ma anche erogando formazione su temi di grande interesse per millennial e gen Z, come il digital marketing, la transizione digitale e tanto altro.

Ecco le attività che ti attendono:

sessioni di formazione live con esperti: per potenziare le competenze digitali e trasversali, conoscere le app più utili nella ricerca del lavoro, scoprire i segreti della comunicazione e della produzione digitale e cimentarsi in esercizi di marketing digitale

StartUp Lab al femminile, per accompagnare ragazze e donne nella progettazione della propria impresa, dall’idea al primo prototipo

eventi formativi locali dedicati a libere professioniste e imprenditrici che, attraverso sessioni di approfondimento sugli utilizzi del digitale, potranno far crescere, innovare e comunicare la propria attività (le sessioni saranno inoltre un’occasione di confronto con figure manageriali e istituzionali di rilievo per fare rete e incontrare nuovi pubblici)

moduli di micro-apprendimento, per accrescere le occasioni di formazione, in ogni momento e in ogni luogo (il progetto prevede la realizzazione di video-pillole, tutorial, podcast da seguire con il proprio smartphone).

Una rete di esperti ed esperte, aziende, associazioni, organizzazioni locali e istituzioni territoriali ti offriranno il loro supporto per aiutarti a rimetterti in gioco.

Carmen De Rosa