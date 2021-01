Arpab, Rosa: “si terranno regolarmente i concorsi per 80 posti”

“Voglio assicurare i rappresentanti della Uil Fpl ma soprattutto tutti i giovani lucani che le prove concorsuali indette per 80 posti presso l’Arpab si terranno regolarmente. Oltre, verranno espletate anche le prove per gli ulteriori concorsi già banditi a tempo indeterminato. La ‘stagione dei concorsi’ voluta dal governo Bardi è stata interrotta, nostro malgrado, dall’emergenza Covid e dalle relative disposizioni emesse dal governo nazionale che hanno bloccato le prove concorsuali in tutto il Paese. Finalmente l’ultimo dpcm ha sbloccato la situazione dal 15 febbraio prossimo. Il governo regionale ha già dato disposizioni alla dirigenza Arpab di agire celermente.

Quanto al concorso evidenziato dall’organizzazione sindacale, per l’assunzione a tempo determinato di tre mesi, si è reso necessario nelle more dell’espletamento dei concorsi previsti per sopperire alla scadenza di 25 contratti di interinali che erano in forza presso l’Arpab fino al 31 dicembre, E’ chiaro che non potevano far rimanere sguarnita l’Agenzia nel periodo intercorrente. Fra l’altro la decisione era stata assunta già prima delle novità introdotte nell’ultimo dpcm. La meritocrazia per noi rimane un valore, i lucani ne possono stare certi”.

Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, in risposta al comunicato diffuso dalla Uil Fpl in merito ai concorsi Arpab.