Area Sud Basilicata Patrimonio Unesco, Maimone: “chiesto al Presidente Vito Bardi di sostenerci”

“Ho ricevuto dal Presidentedelorganizzazione costituita da un partenariato pubblico e privato, la quale aderisce al partenariato europeo Elard, in rappresentanza dell’Italia, il sostegno nel richiedere al Presidente dell’Unescoil titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Area Sud della Basilicata, che comprende 27 comuni, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese e Maratea” ha dichiarato in un’intervista il giornalista meridionalista Biagio Maimone, originario di Maratea, in Basilicata, e ideatore del sito Progetto di Vita per il Sud – Sudisti Italiani – www.progettodivitasud.it – per il rilancio socio-economico del Mezzogiorno, il quale ha aggiunto: “La richiesta formale, in fase di stesura, sarà formulata dal sottoscritto e dal Gal, rappresentato dal Presidente Franco Muscolino e dal Direttore