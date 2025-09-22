Apt, conclusa la prima BTM InterAzioni nel cuore della Basilicata Jonica

Si è chiusa ieri a Policoro BTM Inter-Azioni, il format itinerante di BTM Italia (Business Tourism Management) nato per mettere in connessione diretta il mondo del turismo con il territorio, sostenuto da Apt Basilicata e per la prima volta sulla Costa Jonica.

Tre giornate, dal 17 al 19 settembre, scandite da un fam trip che ha coinvolto 25 buyer nazionali e internazionali, insieme a tre giornalisti di settore, accompagnati in un tour alla scoperta delle ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dell’area. I partecipanti, provenienti da diversi mercati strategici e aree chiave come Italia, Est Europa, Regno Unito, Austria, Bulgaria e Australia, con specializzazioni che spaziano dal turismo luxury all esperienziale, dal MICE ai viaggi organizzati.

Ad aprire il giro turistico è stata un’escursione in barca a vela lungo la costa, con partenza da Policoro. Momento perfetto, nel pomeriggio del 17 settembre, per dare ai buyer uno speciale benvenuto prima di visitare, in serata, il Museo Archeologico della Siritide.Il 18 settembre è stata la volta di Rotondella, il “Balcone dello Jonio”, con un belvedere da cui si gode un panorama mozzafiato con il verde delle colline e il blu del mare che si fra loro restituendo bellissimi scenari sul golfo di Taranto e sul tratto costiera che abbraccia Puglia, Basilicata e Calabria.

La giornata è proseguita con una visita al Museo Numismatico “Nicola Ielpo”, dove è stato possibile approfondire la storia della moneta e del territorio attraverso preziose collezioni private.

Successivamente, il gruppo si è diretto al Castello di Torremare, a Bernalda, e ha potuto godere delle esperienze esclusive proposte dallo staff del Museo delle Scienze e del Metaverso. E per un suggestivo tuffo nella storia, non poteva mancare una tappa nel Tempio di Hera con le Tavole Palatine.

La storia della Basilicata è legata anche ad uno dei suoi prodotti “simbolo” come l’Amaro Lucano. Particolarmente apprezzata anche la visita al Museo Essenza Lucano, a Pisticci.

Le InterAzioni sono entrate nel vivo il 19 mattina, con una intensa sessione di incontri B2B, nelle sale del Castello Berlingieri di Policoro, tra bueyr e 123 fra seller e operatori turistici locali, in un’ottica di crescita e internazionalizzazione dell’offerta turistica della Basilicata.

Ultima tappa di questo tour è stato il convegno organizzato il pomeriggio del 19, sempre nelle sale dello storico palazzo, dedicato a tematiche strategiche per l’evoluzione del comparto turistico, moderato da Mary Rossi, BTM Event Manager.