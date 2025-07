Apt: al via la campagna di comunicazione e marketing del cammino Basilicata Coast to Coast

È stata presentata oggi pomeriggio, nella Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, la campagna di comunicazione e marketing incentrata sull’itinerario “Basilicata Coast to Coast” che unisce il Tirreno allo Jonio. 167 km suddivisi in tappe, individuate dal Cai di Lagonegro, che attraversano alcuni borghi dell’area. L’iniziativa strategica intrapresa dall’Apt, trae spunto dal progetto portato avanti dal Gal La cittadella del sapere e del Flag Coast to Coast, e punta a consolidare il posizionamento della regione nel segmento del turismo esperienziale e sostenibile.

La campagna, infatti, si inserisce in un contesto di mercato particolarmente favorevole, in quanto nel 2025 il turismo esperienziale e outdoor si conferma tra i segmenti più dinamici del settore, secondo l’Osservatorio Turismo Outdoor Human Company-THRENDS. Il turismo dei cammini, in particolare, si afferma come scelta privilegiata per scoprire territori poco noti, vivere il paesaggio e rafforzare il benessere personale, consolidando l’Italia – e la Basilicata in particolare – come destinazione d’eccellenza per chi cerca autenticità, natura e cultura.

“Questa campagna è una delle azioni strategiche inserite nel nostro Piano delle attività e nasce dall’ascolto e dal confronto con il territorio- ha detto il Direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli – il Gal La cittadella ed il Flag Coast to Coast infatti hanno lavorato d’intesa con il Cai alla individuazione e mappatura del percorso. Inoltre, esiste già il brand legato al film di Rocco Papaleo, a cui va il mio grazie per la disponibilità mostrata anche in questa occasione. Coast to Coast non è solo destination branding, ma un ecosistema di valorizzazione che connette patrimonio materiale e immateriale attraverso percorsi esperienziali che generano engagement autentico e con l’assessorato all’ambiente – ha concluso – stiamo immaginando percorsi futuri per lo sviluppo del prodotto”.

“L’obiettivo complessivo è ambizioso ma concreto: rendere la Basilicata una destinazione di turismo responsabile. Vogliamo una regione dove l’ambiente non sia sacrificato, ma valorizzato; dove i borghi non siano abbandonati, ma rinati; dove la bellezza diventi volano di sviluppo e strumento di coesione sociale”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, intervenendo alla conferenza. “Questo progetto è un motore di crescita, un’opportunità per costruire un brand territoriale forte e riconoscibile, un invito a preservare la nostra identità e la nostra biodiversità. Perché come ha detto Rocco Papaleo, ‘La Basilicata è un’emozione che cammina’. La nostra strategia si inserisce perfettamente nel contesto di mercato attuale, dove il turismo esperienziale è in forte crescita”.

Nel dettaglio, la campagna prevede una pianificazione media che combina copertura nazionale e locale attraverso una strategia crossmediale articolata. Per la televisione nazionale, dove sarà divulgato uno spot con un cameo dell’attore lucano Rocco Papaleo, sono previsti 157 passaggi su Sky e 52 su LA7, oltre a investimenti su Corriere.it e Repubblica.it con preroll. Sul fronte locale, saranno trasmessi oltre 300 spot distribuiti tra le principali emittenti regionali. La strategia digital prevede una presenza capillare sui media online locali per intercettare ricerche territoriali e costruire rilevanza locale.

Un elemento distintivo della campagna è la collaborazione con Lonely Planet Italia per la realizzazione di una guida digitale dedicata, accompagnata da un articolo su lonelyplanetitalia.it, campagne social e display advertising. L’iniziativa, che prevede anche una presentazione del cammino in lingua inglese per ampliare la portata internazionale, include post Facebook sponsored, post Instagram, Stories e una newsletter dedicata ai subscriber Lonely Planet, oltre a una landing page per il download gratuito della guida.

Parallelamente, la campagna raggiungerà il segmento professionale attraverso la partecipazione a fiere ed eventi di settore dell’autunno 2025: il Salone del Camper di Parma dal 12 al 21 settembre per il mercato BtoC, la BMT InterAzioni di Policoro dal 17 al 19 settembre per gli operatori BtoB, il TTG Travel Experience di Rimini dall’8 al 10 ottobre e il World Travel Market di Londra dal 4 al 6 novembre.

Inoltre, sono stati riattivati i canali social “Route Basilicata”, una piattaforma che intercetta il segmento dei camminatori.

Infine per valorizzare il cammino Basilicata Coast to Coast sono previste ulteriori iniziative come l’implementazione di piattaforma di networking dedicata, la produzione di contenuti audiovisivi, campagne su Komoot e social media, organizzazione di press trip per media nazionali e internazionali.

Per vedere lo spot e per maggiori info : https://www.basilicataturistica.it/marketing-promozione/basilicata-coast-to-coast/