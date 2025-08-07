Approvato un Avviso pubblico per le imprese del turismo

Per sostenere ed incentivare il rilancio di tutte le imprese del settore turistico attraverso la creazione, il potenziamento ed il rafforzamento delle strutture ricettive della regione, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, ha approvato un Avviso pubblico con la dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. L’assessore precisa che 10 milioni sono riservati al potenziamento e alla qualificazione della ricettività alberghiera e/o extralberghiera e 5 milioni a rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione. In sintesi gli obiettivi della misura:

– sostenere le imprese del settore turistico per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e la competitività sia delle strutture ricettive e/o di ristorazione esistenti sia di nuova realizzazione, favorire la creazione di nuovi posti letto e di posti di lavoro valorizzando le principali destinazioni turistiche regionali.

– potenziare, migliorare, innovare e qualificare l’offerta ricettiva regionale e della ristorazione, attraverso interventi di attivazione, ampliamento, riattivazione e riqualificazione delle attività ricettive e della ristorazione.

– rafforzare e riqualificare le strutture della ristorazione attraverso interventi di qualità al fine di sostenere ed incentivare la competitività delle imprese nei luoghi delle destinazioni turistiche e di rilancio del territorio lucano.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese, che intendono realizzare il proprio programma di investimento in Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente alla data di inoltro della domanda di agevolazione.

Le attività economiche cui destinare le risorse a valere sul presente Avviso Pubblico sono le seguenti:

– attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;

– attività sportive direttamente correlate a un’attività ricettiva esistente;

– attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente;

– attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente.

– attività di ristorazione sia direttamente correlate a un’attività ricettiva esistente e sia non correlate.

Le tipologie di programmi di investimento ammissibili ad agevolazioni sono i seguenti:

– attivazione di nuova attività ricettiva e delle relative attività complementari;

– attivazione di una nuova attività di ristorazione;

– ampliamento di attività ricettiva esistente e/o di ristorazione

– riqualificazione di attività ricettiva esistente e/o di ristorazione;

– riattivazione di attività ricettiva esistente e/o di ristorazione;

– attivazione di nuove attività complementari a una struttura ricettiva esistente;

– ampliamento di esistenti attività complementari a una struttura ricettiva esistente;

– riqualificazione di esistenti attività complementari a una struttura ricettiva esistente.

Ai fini dell’individuazione della tipologia di attività ammissibile ad agevolazione, per le attività ricettive, si farà esclusivo riferimento a quelle di seguito specificamente elencate così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6: Alberghi; Motels; Villaggi albergo; Residenze turistico alberghiere; Esercizi di affittacamere; Ostelli per la gioventù; Rifugi escursionistici; Rifugio di Montagna; Attività ricettive di turismo rurale; Residenze d’epoca; Albergo diffuso, Borgo Albergo (Ospitalità diffusa)

Con riferimento alle strutture ricettive “esercizi di affittacamere”, sono ammissibili ad agevolazione, le strutture che prevedono almeno quattro camere, ognuna fornita di proprio bagno. Sono esclusi dalle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti i bed and breakfast, gli agriturismi, case ed appartamenti per vacanze, casa per ferie.

“In piena stagione turistica l’Avviso pubblico – sottolinea l’assessore – ha l’effetto di incoraggiare i nostri operatori a tenere sempre alta la qualità dell’ospitalità che è una caratteristica della nostra offerta turistica apprezzata da quanti – italiani e stranieri – decidono di soggiornare in Basilicata, mentre gli effetti si potranno verificare a conclusione dei progetti che saranno finanziati. I dati diffusi proprio ieri dall’APT sul primo semestre del 2025 con il più 7% di arrivi e più 6,3% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024 sono incoraggianti. L’auspicio, attraverso il potenziamento della ricettività e l’ulteriore miglioramento dei servizi da garantire agli ospiti, è di fare ancora meglio nel nuovo anno. L’impegno a fianco degli operatori – conclude Cupparo – è in direzione di accrescere la permanenza media dei turisti e di allungare la stagione turistica”.

L’Avviso é pubblicato sul BUR del 7 agosto 2025. Lo sportello si aprirà alle ore 8.00 del 7 ottobre 2025 e sarà aperto fino alle ore 18.00 del 7 febbraio 2026.