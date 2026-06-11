FacebookClicca qui

Politica

Approvato l’avviso pubblico che sostiene l’export delle imprese lucane

Foto di Redazione Redazione
115

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, l’Avviso pubblico “Pronti per l’Export: misure di internazionalizzazione per le imprese lucane”, destinando una dotazione finanziaria complessiva di 5,5 milioni di euro a sostegno dei processi di apertura e consolidamento delle imprese regionali sui mercati internazionali.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, si inserisce nella strategia regionale finalizzata a rafforzare la competitività del sistema produttivo lucano, favorire l’accesso a nuovi mercati e sostenere la crescita delle esportazioni regionali.

“Con questo Avviso – dichiara l’Assessore Cupparo – mettiamo a disposizione delle imprese lucane uno strumento concreto per affrontare le sfide dei mercati globali. Vogliamo accompagnare le nostre aziende in percorsi di crescita strutturati, sostenendo investimenti, innovazione, promozione commerciale e rafforzamento delle competenze necessarie per competere a livello internazionale. L’internazionalizzazione rappresenta oggi una delle principali leve di sviluppo economico e occupazionale per la Basilicata”.

L’Avviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese e ai consorzi di imprese con sede operativa nel territorio regionale e finanzia interventi finalizzati all’apertura di nuovi mercati, al consolidamento di quelli già serviti, alla promozione del Made in Basilicata, all’adozione di strumenti digitali per l’export e alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali.

Tra le attività ammissibili figurano servizi specialistici di consulenza per l’internazionalizzazione, studi di mercato, marketing internazionale, digital export, certificazioni per i mercati esteri, realizzazione di piattaforme e-commerce multilingua, partecipazione a manifestazioni fieristiche e inserimento di figure professionali specializzate quali Temporary Export Manager e Digital Export Manager.

Il Direttore Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, Giuseppina Lo Vecchio, sottolinea che “l’Avviso è stato progettato per rispondere alle esigenze concrete delle imprese lucane, offrendo strumenti flessibili e qualificati per favorire l’ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle aziende lucane all’estero, accrescendone la competitività e valorizzando le produzioni di eccellenza del territorio”.

Secondo i dati più recenti, il sistema produttivo lucano presenta significativi margini di crescita sui mercati esteri. L’azione della Regione mira pertanto a sostenere un processo stabile di internazionalizzazione, promuovendo l’innovazione, la cooperazione tra imprese e la diffusione di competenze specialistiche in materia di commercio internazionale.

“L’obiettivo – conclude Cupparo – è aumentare il numero delle imprese esportatrici lucane, favorire la diversificazione dei mercati di destinazione e creare nuove opportunità di sviluppo, investimenti e occupazione. La Basilicata dispone di produzioni di qualità e di imprese dinamiche che meritano di essere accompagnate in un percorso di crescita oltre i confini regionali e nazionali”.

L’Avviso pubblico, la relativa modulistica e tutte le informazioni riguardanti modalità e termini di partecipazione saranno pubblicati a breve sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

Foto di Redazione Redazione
115

Articoli correlati

PAC post 2027, a Matera nasce la Carta delle Regioni del Mezzogiorno

11 Giugno 2026

Osservatorio ambientale Val d’Agri: la sede resta a Marsico Nuovo

10 Giugno 2026

Turismo: numeri in crescita per la Basilicata

9 Giugno 2026

Osservatorio Ambientale Marsico Nuovo, Lacorazza: chiarezza su futuro

8 Giugno 2026
Copyright 2009-2026, All Rights Reserved Gazzetta della Val d'Agri
Pulsante per tornare all'inizio