Approvato il Piano provinciale di Protezione civile del Potentino

È stato approvato dalla Giunta regionale, con Deliberazione n. 186 del 9 aprile 2025, il Piano provinciale di Protezione civile per il territorio della provincia di Potenza. Il Piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 19 del 16 aprile2025. Questo fondamentale documento è stato redatto dall’Ufficio Protezione civile regionale in stretta sinergia con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Potenza.

Il Piano provinciale di Protezione civile costituisce uno strumento indispensabile, come sancito dal Codice della Protezione civile (D.lgs. 1/2018), per la gestione organizzata e coordinata delle emergenze a livello locale. Esso rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione, delineando un modello di intervento volto ad attivare procedure efficaci per la risposta del Sistema di Protezione Civile in funzione dei rischi specifici presenti nel territorio provinciale. L’obiettivo primario è garantire la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi.

La delibera della Giunta regionale stabilisce, inoltre, che il Piano dovrà essere sottoposto a revisione con cadenza massima triennale, assicurandone così il costante aggiornamento.

“L’adozione del Piano provinciale di Protezione civile di Potenza segna un passo avanti decisivo per la sicurezza della nostra comunità,” ha dichiarato Pasquale Pepe, assessore alle infrastrutture, reti idriche, trasporti e Protezione civile. “Questo strumento rafforza la nostra capacità di prevenire e gestire le emergenze dotando il territorio di procedure chiare e coordinate per la protezione dei cittadini e delle infrastrutture. Esprimo la mia gratitudine al Prefetto di Potenza per il contributo fornito, in collaborazione con l’Ufficio Protezione Civile regionale, nelle attività di indirizzo e coordinamento di tutte le componenti del sistema di Protezione Civile locale, le quali hanno collaborato attivamente durante i diversi incontri periodici”.

“L’approvazione del Piano”, dichiara l’ing. Di Bello, dirigente dell’Ufficio Protezione civile, “è il risultato di un processo complesso e articolato, che ha richiesto una lunga fase di concertazione interistituzionale e che integra le attività di prevenzione dei rischi di Protezione civile. Fondamentale è stata anche la fase di consultazione pubblica, avvenuta tra il 12 e il 27 febbraio 2025 attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione, della Protezione Civile Regionale e della Prefettura di Potenza”.