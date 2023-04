Aperte le celebrazioni su Rocco Scotellato. La Svimar nel Comitato Nazionale delle iniziative

Presentato a Potenza, nel palazzo del Consiglio Regionale, il ricco programma dalla durata triennale, delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Rocco Scotellaro.

Il Comitato Nazionale, istituito dal Ministero della Cultura, con Decreto (n.53 del 7.02.2023) del Ministro Gennaro Sangiuliano, è presieduto dal professore Antonio Lerra.

Il decreto del Ministro della Cultura – conferisce alle celebrazioni lustro e autorevolezza, alla presidenza del Comitato un lucano, inoltre, è motivo di orgoglio e responsabilità, che sono certa l’intero organismo saprà interpretare al meglio – come dichiarato dalla Consigliera regionale Dina Sileo, che ha preso parte alla presentazione.

Molte le ricerche avviate sugli scritti, per celebrare il pensiero dello scrittore e politico Rocco Scotellaro che nacque in Basilicata il 19 aprile del 1923, a Tricarico (MT), definito il “poeta contadino”, ricordato per le sue lotte volte al riscatto della classe contadina, divenuto una leggenda nell’immaginario collettivo Lucano, muore giovanissimo a Portici nel 1953 all’età di soli trent’anni.

Le celebrazioni del centenario, come dichiarato dal Prof. Lerra “ avranno l’onere di ridelineare il percorso di vita, l’operato ed il lascito dello scrittore e politico. Valorizzando e rendendo fruibile gli aspetti caratterizzanti.”

Il suo messaggio culturale e politico partendo dalle aree interne, a cui ha dedicato i suoi scritti e le sue lotte, è ancora oggi più che mai vivo, e sulle diverse tematiche trova condivisione nella missione di Svimar ( Associazione per lo sviluppo del mezzogiorno e delle aree interne) che ha aderito al comitato e ne coordina le iniziative.

Alla presentazione della programmazione , presenti diversi Sindaci dei Comuni Campani e Lucani in cui Scotellaro visse e lavorò per le politiche del Mezzogiorno. presente il Presidente Giacomo Rosa, con i membri del direttivo di Svimar, ed una delegazione del Comune di Eboli, con il Sindaco Mario Conte.

La presidente della Quarta Commissione consiliare e delegata alle politiche culturali Dina Sileo, ha dichiarato: ”In coerenza con quanto previsto dal programma triennale della cultura 2022-2024, la Regione rinnova l’invito a leggere Scotellaro, poiché la lettura dei suoi scritti apre ad una riflessione su un Mezzogiorno che punta ad emanciparsi dalla visione stereotipata della civiltà contadina.”

La manifestazione apre con Il progetto “Percorso in cammino verso Tricarico” che partirà l’11 aprile da Eboli e terminerà il 19 aprile a Tricarico.

Già il 9 marzo, presso il Comune di Battipaglia, si è tenuta una riunione preliminare del gruppo di lavoro a cui hanno preso parte il Prof. Antonio Gasparro, presidente della Deltatletica Valle del Sele e l’Avv. Enrico Tortolani, presidente della Pro Loco Eboli.

Il cammino di 160 km sarà interamente percorso a piedi, in 9 tappe, da una prima tappa Eboli – Serre a tutti i centri dove il poeta e scrittore lucano visse prima del rientro in Basilicata: Sicignano degli Alburni, Buccino, Savoia di Lucania, Sant’Angelo le Fratte, Picerno, Potenza, Metaponto, Aliano, Sant’Arcangelo e Tolve.

Di seguito nel dettaglio il calendario delle tappe del percorso ”In cammino verso Tricarico”:

1. 11 aprile 2023 martedì – Eboli – Serre;

2. 12 aprile 2023 mercoledì – Serre – Sicignano Degli Alburni;

3. 13 aprile 2023 giovedì – Sicignano D. Alburni – Buccino;

4. 14 aprile 2023 venerdì – Savoia di Lucania – Sant’Angelo Le Fratte;

5. 15 aprile 2023 sabato – Picerno – Potenza;

6. 16 aprile 2023 domenica – Metaponto – Bernalda

7. 17 aprile 2023 lunedì – Sant’Arcangelo – Aliano

8. 18 aprile 2023 martedì – Incrocio Vaglio – Tolve;

9. 19 aprile 2023 mercoledì – Tolve – Tricarico.

Il percorso potrebbe subire cambiamenti per eventi meteo.

I Comuni che verranno attraversati dal “cammino” creeranno accoglienza e momenti di lettura e di dibattito sul poeta Scotellaro

Gli ideali e le strategie per migliorare lo status economico e sociale dei contadini meridionali, il dramma della povertà e delle vessazioni, saranno i temi di discussione, gli stessi che furono dominanti nei suoi scritti, quelli su cui fu incentrata l’intera attività politica di Rocco Scotellaro, in gran parte pubblicati postumi, come il Premio Letterario Viareggio” per la poesia “È fatto giorno”.

Carmen De Rosa