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Eventi in Basilicata

Aperitivicchio Internazionale il 14 giugno a Gallicchio

Foto di Redazione Redazione
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L’aperitivo fa da sempre parte della tradizione gastronomica italiana ed è simbolo della condivisione,dello stare bene insieme; è l’immancabile “scusa” per ritrovarsi e trascorrere del tempo in compagnia così da sviluppare una comunità coesa e propositiva.

È su questa scia che l’associazione Kore propone questo evento che porta la comunità a confrontarsi e scambiarsi con le realtà limitrofe: l’aperitivo non ha età, non ha divisioni… È amicizia, divertimento, condivisione e crescita collettiva.
L’evento oltre a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, coinvolgerà anche i gruppi etnici presenti nel circondario per un aperitivo che ospiterà le proposte di degustazione di diversa provenienza.
A completare il tutto, presentazione del progetto “Sconfinati” con intermezzo musicale ed elaborato a cura dei bambini e delle bambine del progetto “Fuori Bordo”.
Foto di Redazione Redazione
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