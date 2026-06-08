Aperitivicchio Internazionale il 14 giugno a Gallicchio

L’aperitivo fa da sempre parte della tradizione gastronomica italiana ed è simbolo della condivisione,dello stare bene insieme; è l’immancabile “scusa” per ritrovarsi e trascorrere del tempo in compagnia così da sviluppare una comunità coesa e propositiva.



È su questa scia che l’associazione Kore propone questo evento che porta la comunità a confrontarsi e scambiarsi con le realtà limitrofe: l’aperitivo non ha età, non ha divisioni… È amicizia, divertimento, condivisione e crescita collettiva.



L’evento oltre a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, coinvolgerà anche i gruppi etnici presenti nel circondario per un aperitivo che ospiterà le proposte di degustazione di diversa provenienza.