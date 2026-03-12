Aor San Carlo, potenziata la chirurgia ambulatoriale nell’ospedale di Villa d’Agri

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo prosegue con determinazione il piano strategico di potenziamento dei servizi e delle prestazioni, con un incremento delle ore dedicate alle sedute operatorie di chirurgia ambulatoriale nell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri.

Lo comunica il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando come “l’aumento delle attività rientra in una precisa visione aziendale orientata alla valorizzazione degli ospedali di base come punti di riferimento per le cure a bassa e media complessità. Rappresenta un investimento significativo in termini di organizzazione, risorse professionali e ottimizzazione degli spazi, volto a migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza”.

L’ampliamento delle fasce orarie dedicate alla chirurgia ambulatoriale coinvolge le unità operative di Oculistica, Chirurgia Generale e Otorinolaringoiatria e consente di assistere un numero più elevato di pazienti affetti da patologie trattabili in regime ambulatoriale.

Si tratta di interventi sempre più diffusi che non prevedono pre-ricovero né degenza e permettono al paziente di tornare a casa nella stessa giornata. I vantaggi sono concreti: da un lato, si assicura un percorso assistenziale rapido, appropriato e sicuro, dall’altro si contribuisce alla riduzione dei tempi di attesa, confermando così l’impegno e l’attenzione dell’Aor San Carlo nel garantire un’assistenza efficiente e centrata sui bisogni del paziente.