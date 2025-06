Aor San Carlo, locali cucina e personale indispensabili per il servizio mensa dell’ospedale di Villa d’Agri

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo interviene sulla tematica relativa al servizio di ristorazione nell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri, ritenendo opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Nell’ambito della procedura di gara per la preparazione e la somministrazione dei pasti presso tutti gli ospedali dell’Azienda, l’Aor ha intrapreso un percorso volto all’innalzamento degli standard qualitativi. Facendo seguito a un’approfondita analisi condotta da esperti del settore, si è deciso di adottare il sistema cook&chill, una metodologia ampiamente diffusa e adottata nella ristorazione professionale dalle strutture ospedaliere più attente alla qualità dei servizi alberghieri. I vantaggi del sistema adottato, scientificamente dimostrati, spaziano dall’incremento della sicurezza alimentare all’elevata qualità organolettica degli alimenti, dalla notevole flessibilità operativa alla riduzione degli sprechi alimentari, dall’uniformità di preparazione alla certezza della consistenza delle diete.

Comprendendo le preoccupazioni emerse nella comunità, connesse a una non completa conoscenza del nuovo percorso, l’Azienda precisa che i locali cucina e il personale dedicato in tutte le sedi ospedaliere di destinazione dei pasti continuano ad essere indispensabili. Le strutture e il relativo personale occupato continueranno, quindi, a svolgere un ruolo essenziale per specifiche lavorazioni nella preparazione e nella somministrazione dei pasti ai degenti e per il servizio mensa.

A conferma, nella proceduta di gara in corso si è provveduto a inserire le planimetrie dei locali cucina e a prevedere la clausola di salvaguardia per il mantenimento di tutto il personale attualmente operativo, che continuerà a svolgere la propria attività all’interno delle proprie sedi ospedaliere.

L’Azienda è, come sempre, a completa disposizione per ulteriori delucidazioni e per illustrare in dettaglio i benefici di un modello che mira a migliorare significativamente la qualità complessiva del servizio di ristorazione per i degenti e per il personale, senza ridurre in alcun modo i servizi resi presso gli ospedali.