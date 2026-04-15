Aor San Carlo, (H)open week salute donna: iniziative gratuite all’ospedale di Potenza

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’(H)open week, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Onda ETS, in programma dal 22 al 29 aprile 2026, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile). L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, aderente al network degli ospedali con il Bollino Rosa, conferma il proprio impegno in prima linea presentando un calendario ricco di servizi gratuiti dedicati alla popolazione femminile.

“Diffondere una cultura della prevenzione significa promuovere il diritto alla salute in modo concreto e accessibile”, spiega il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera. “La nostra Azienda conferma la sua attenzione verso una medicina di genere offrendo una serie di visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui ed eventi informativi dedicati alle donne. L’obiettivo è quello di incoraggiare le donne a prendersi cura della propria salute, favorendo l’accesso a diagnosi precoci e fornendo strumenti informativi corretti per le diverse fasi della vita”.

L’offerta proposta è ampia e coinvolge numerose aree specialistiche, grazie alla disponibilità del personale medico e infermieristico dell’Aor San Carlo. Per partecipare è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine, dalle ore 7:00 del 17 aprile 2026 alle ore 18:00 del 19 aprile 2026. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.

Di seguito il calendario delle iniziative.

Mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei locali dell’Aor situati nel piazzale della Torre Guevara a Potenza.

Colloqui per introdurre al Percorso Benessere Donna in chemioterapia. Accoglienza e informazione, consegna del diario del benessere e presentazione del percorso, articolato in sette tappe, pensato come un cammino di accompagnamento e supporto dedicato alle donne in chemioterapia.

Numero prenotazioni: 40 – donne in chemioterapia.

Giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Sportello d’ascolto e informazioni sul percorso Codice Rosa. 20 consulenze e colloqui telefonici contattando il numero 0971613300.

Giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – Ospedale San Carlo, Palazzo degli uffici – Aula D.

Giornata informativa sull’offerta dei corsi IAN (incontri di accompagnamento alla nascita).

Numero prenotazioni: 20 – donne nel primo e secondo trimestre in gravidanza.

Giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – Ospedale San Carlo, Ambulatorio Cardiologia, Padiglione C, 4° piano.

Screening fibrillazione atriale rivolto a donne dagli 80 anni in su: visite cardiologiche con ecocardiografia ed elettrocardiogramma.

Numero prenotazioni: 8 – donne dagli 80 anni in su.

Giovedì 23 aprile 2026, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 – Ospedale San Carlo, Ambulatorio Cardiologia, Padiglione C, 4° piano.

Screening stenosi aortica rivolto a donne dai 70 anni in su: visite cardiologiche con ecocardiografia ed elettrocardiogramma.

Numero prenotazioni: 8 – donne dai 70 anni in su.

Lunedì 27 aprile 2026, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 – Ospedale San Carlo – UOC di Pneumologia, Padiglione E, 1° piano.

Donne e asma: visite pneumologiche e spirometrie per donne di tutte le età.

Numero prenotazioni: 10 – donne di tutte le età.

Martedì 28 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nei locali dell’Aor situati nel piazzale della Torre Guevara a Potenza.

Nutrizione e donna: strategie personalizzate per garantire salute e il benessere in perimenopausa e menopausa, dedicato a donne dai 45 ai 65 anni: consulti nutrizionali.

Numero prenotazioni: 12 – donne dai 45 ai 65 anni.

Mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, Ospedale San Carlo, Ambulatorio Neurologia, Padiglione E, 4° piano.

Consulenze neurologiche per cefalee ed emicrania ormono-correlata, educazione alla gestione dei trigger.

Numero prenotazioni: 12 – donne di tutte le età.