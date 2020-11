Antonio Prestera è il nuovo Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti

È uno studente della Val D’Agri il nuovo Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti (Potenza).

All’interno di questa nota, le sigle dei sindacati progressisti degli Studenti, ufficializzano il risultato dell’elezione avvenuta ieri (18 Novembre 2020).

Un sincero augurio di buon lavoro ad Antonio Prestera, anche da parte della nostra redazione.

Qui di seguito, la nota congiunta a firma di Rete degli Studenti Medi, Unione degli Studenti e All’Altezza della sfida.

In data 18/11/2020, si è tenuta la prima plenaria dell’anno della C.P.S di Potenza,

durante la quale si è votato per il nuovo Presidente. E’ stato eletto, con il 71% dei

voti favorevoli, Antonio Prestera, studente della Val D’Agri e attivista della Rete degli

Studenti Medi.

Questa elezione è frutto di un’unione di forze che ha visto lavorare insieme Rete

degli Studenti Medi, UDS, e AADS, con l’intenzione di creare un fronte unico

giovanile e studentesco, compatto.

Questo afferma ancora una volta la volontà e la determinazione di portare avanti un

processo di cambiamento concreto all’interno del mondo della scuola, e nel nostro

territorio. Lo si vorrà fare sfruttando tutti gli strumenti che la rappresentanza

studentesca mette a disposizione di chi vive la scuola ogni giorno.

Il vasto programma presentato affonda le sue radici nei concetti di vicinanza agli

studenti, di valorizzazione delle culture del nostro territorio e di collaborazione

studentesca.

Per i componenti dei sindacati studenteschi e delle associazioni coinvolte, l’elezione

di Antonio Prestera è sicuramente un punto di svolta, che permetterà alla Consulta

Provinciale di diventare attore principale delle proposte e del cambiamento all’interno

delle scuole di tutta la Provincia potentina.

Consentirà inoltre di superare la visione centralizzata e esclusiva che caratterizza la

nostra Regione da troppi anni, per arrivare ad una fase plurale, inclusiva, che tenga

conto delle attitudini e delle peculiarità proprie di ogni territorio.

La Rete degli Studenti Medi della Basilicata, con UDS e AADS esprime i migliori

auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, con l’auspicio che quest’elezione sia solo

l’inizio di una nuova fase per la scuola e per la Basilicata.

AVANTI!

Rete degli Studenti Medi

Unione degli Studenti

All’Altezza della Sfida