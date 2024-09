Anno scolastico: messaggio del presidente Bardi

“Un caro saluto a studenti, insegnanti, genitori e a tutta la comunità scolastica. Al netto delle aperture anticipate di alcuni istituti, in virtù dell’autonomia scolastica, oggi si torna in classe per riprendere il percorso didattico dopo la pausa estiva. Agli alunni auguro un anno ricco di soddisfazioni da vivere con impegno, curiosità ed entusiasmo, sapendo che ogni giorno è un’opportunità per crescere e per imparare. Siete voi il nostro futuro e sono certo che, grazie all’aiuto degli insegnanti, riuscirete a sviluppare competenze e valori, a raggiungere traguardi, a realizzare tutti i vostri sogni. Ma soprattutto a diventare cittadini responsabili, capaci di contribuire al benessere della nostra comunità.

Ringrazio i docenti e il personale scolastico per la loro costante dedizione. Il vostro è un ruolo fondamentale e di grande responsabilità. Avete il delicato compito di aiutare gli studenti a “costruire” il loro orizzonte umano e professionale, accompagnando tutti nel cammino scolastico e sostenendo, in particolare, i giovani che inciampano o perdono di vista il tragitto formativo. Perché, come diceva don Milani, “la scuola non è più scuola se si perdono i ragazzi più difficili. E’ solo un ospedale che cura i sani e respinge i malati”.

Il nostro impegno, come istituzione, sarà sempre quello di garantire che ogni scuola sia un luogo stimolante e inclusivo, capace di valorizzare tutti. L’intera comunità lucana fa il tifo per voi, cari studenti. Non abbiate paura di sognare in grande: la Basilicata, la vostra terra, vi affida il suo destino. Buon lavoro”.