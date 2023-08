“Anch’io sono la Protezione Civile”: al via il campo scuola di Sasso di Castalda

Il Circolo SVA Legambiente Potenza partecipa alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, in programma dal 28 agosto al 3 settembre 2023 presso il Centro di Educazione Ambientale “Il Vecchio Faggio” a Sasso di Castalda (Via Piano la Pietra n°1)

In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema Nazionale di Protezione Civile, i rischi legati alle emergenze territoriali (incendi, terremoti ecc.)e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

«Dopo lo stop forzato negli anni della pandemia tornano i campi scuola della Protezione Civile anche in Basilicata; – dichiara Rosangela Polichiso, Presidente del Circolo SVA Legambiente Potenza – un momento di importante formazione e educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto dell’ambiente e della collettività di cui tutti siamo parte attiva. Nel corso del campo ragazzi e ragazze parteciperanno a lezioni e attività ludico-educative utili per comprendere e conoscere il Sistema Nazionale di PC ed incontreranno Forze dell’Ordine e operatori territoriali della Protezione Civile, per toccare con mano l’importante lavoro di professionisti e volontari in questo settore strategico di impegno collettivo.»

Informazioni di contatto

Referente OdV e Capo-campo: Rosangela Polichiso320 899 0497 – rpolichiso@legambientebasilicata.it

Vicecapo-Campo: Luciano Castrignano3290315989 –lcastrignano@legambientebasilicata.it