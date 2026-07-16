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Notizie dal Territorio

Anas: scatta il piano estate sicura 2026. Ridotti del 40% i cantieri sulla rete infrastrutturale nella regione

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Anas in Basilicata gestisce una rete stradale e autostradale di circa 1000 km.

In vista dell’aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche qui – così come sull’intero territorio nazionale – Anas ha posticipato l’avvio di alcuni lavori ed ha rimosso una serie di limitazioni, per rendere più fluidi e sicuri i viaggi.

In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, Anas in Basilicata si è adoperata per ridurre di oltre il 40% il numero dei cantieri presenti su strada, rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 32 a 18.

In particolare, tra fine luglio ed il 1° agosto saranno rimossi i due sensi unici alternati attivi per lavori lungo la SS7 “Appia” tra i territori comunali di Matera e Miglionico e lungo la SS7RACC in corrispondenza del viadotto Basento, nel territorio comunale di Ferrandina.

Inoltre, entro la prima decade di agosto, sarà reso fruibile il nuovo bypass di Maratea alla SS18 “Tirrena Inferiore”, nella frazione di Castrocucco.

Rafforzati, infine, i presìdi di personale tecnico e su strada e del personale della Sala Operativa Territoriale – coordinata dalla Sala Situazioni Nazionale – per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24.

Le arterie stradali lucane lungo le quali si prevedono i principali incrementi della circolazione sono la tratta locale dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”, il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e le strade statali 407 “Basentana”, 18 “Tirrena Inferiore”, 106 “Jonica”, la 585 “Fondo Valle del Noce” e 99 “di Matera”. 

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