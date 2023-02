Anas: proseguono i lavori per la realizzazione della nuova variante sulla Tito-Brienza

Sulla SS95/VAR proseguono le lavorazioni per la realizzazione della nuova variante di Brienza, 6 lotto – 1° e 2° stralcio.

A partire dalle ore 9.00 di lunedì 6 e fino alle ore 19.00 del prossimo giovedì 16 febbraio si renderà necessaria la chiusura al transito della tratta stradale compresa tra lo svincolo di ‘Satriano Sud’ (in corrispondenza del km 12,400 della 95/VAR) ed il km 29,500, nel centro abitato di Brienza, per permettere, in particolare, l’esecuzione delle attività di completamento della prima campata del viadotto Capoferro e le operazioni propedeutiche all’apertura della deviazione di un tratto di SS 95/VAR (al km 15,150, in prossimità della galleria artificiale ‘Santa Lucia’) sulla nuova sede stradale dell’asse secondario.

Durante l’interdizione al transito, la circolazione – ad eccezione dei mezzi di cantiere – utilizzerà i percorsi alternativi già individuati durante le medesime chiusure della tratta ed opportunamente segnalate in loco.

Successivamente a tale data, l’avanzamento delle attività in quota in corrispondenza dei due nuovi viadotti – all’occorrenza, per ragioni di sicurezza – potrà richiedere l’attivazione del senso unico alternato tra il km 27,800 e il km 28,000 (per lavorazioni sul viadotto ‘Capoferro’) e tra il km 28,800 e il km 29,200 (per il ‘Murge’) fino al prossimo 30 marzo.

