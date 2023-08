Anas: la SS95 “variante Tito-Brienza” chiusa in notturna fino al 1° settembre. Accolta la richiesta del Sindaco Cicala

In corrispondenza delle gallerie ‘Serra delle Macine’, La Badia’ e ‘Serra San Vito’ della strada statale 95/VAR “Variante Tito-Brienza” sono in corso attività di manutenzione, programmate in esclusivo orario notturno per minimizzare i disagi alla circolazione.

Nel dettaglio, l’esecuzione delle lavorazioni rende necessaria – esclusivamente tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, fino al prossimo venerdì 1° settembre (ore 6.00) – l’interdizione al transito della tratta di SS95/VAR compresa tra lo svincolo per Tito (km 0,000) e lo svincolo per Satriano Nord (km 7,950), in provincia di Potenza.

Durante l’interdizione, la circolazione verrà deviata sulla SP ex SS95 ‘di Brienza’, con indicazioni in loco.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida

Le parole del Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, che avevo chiesto di anticipa la riapertura al primo settembre: ” Voglio ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto, dott. Michele Campanaro, per aver sollecitato ed ottenuto con la proficua collaborazione di Anas, su mia istanza, la disposizione della riapertura anticipata della SS 95 var Tito – Brienza nella giornata di Sabato 2 Settembre.

Si tratta di una splendida notizia che consentirà alle migliaia di fedeli, devoti, turisti e commercianti ambulanti di poter raggiungere con maggiore comodità e, sopratutto sicurezza, la nostra Viggiano proprio nel momento in cui i festeggiamenti in onore della Madonna del Sacro Monte entreranno nel vivo.

A nome di tutta la comunità che rappresento, esprimo gratitudine nei confronti di Sua Eccellenza per un intervento risolutivo che testimonia la sussistenza di un corretto clima di collaborazione tra Istituzioni con l’unico obiettivo di risolvere i problemi concreti delle persone“.