Alta velocità: “la Val d’Agri non può restare fuori dal progetto”

“Accogliamo con favore la notizia della riapertura del confronto sul tracciato dell’Alta Velocità in Basilicata e dell’istituzione del tavolo tecnico ufficiale tra Regione, RFI e Ministero delle Infrastrutture previsto per il 23 ottobre a Potenza. È un passaggio fondamentale ma è altrettanto fondamentale che la Val d’Agri non resti ai margini di questo grande progetto di modernizzazione.” Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro.

“La nostra valle – prosegue Aliandro – ha dato moltissimo alla Basilicata e all’Italia intera in termini di risorse naturali, energia e sacrifici ambientali. È tempo che torni ad essere al centro delle politiche di sviluppo e delle grandi infrastrutture strategiche. L’Alta Velocità non può essere una partita giocata solo sui tracciati storici: deve diventare un’occasione di riscatto e di riequilibrio territoriale per l’intera regione.”

“Forza Italia – continua l’esponente di FI – sostiene con convinzione il percorso istituzionale avviato dall’assessore Pepe e condivide l’obiettivo di inserire il progetto nel contratto di programma RFI–MIT 2026. Ma chiediamo che, sin dalle prime fasi di analisi, si valuti concretamente l’inclusione della Val d’Agri nel nuovo tracciato in modo da garantire una rete efficiente, moderna e realmente integrata.”

“Il futuro della Basilicata passa dalle infrastrutture – conclude Aliandro – e passa anche dalla capacità di essere uniti, al di là degli schieramenti, per chiedere con forza ciò che ci spetta. La Val d’Agri ha dato tanto: ora ha diritto a ricevere in cambio sviluppo, mobilità e nuove opportunità di crescita.”