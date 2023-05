Alluvione in Emilia Romagna: Operazioni di Soccorso della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco

Attivata la Colonna Mobile Regionale di Basilicata per l’emergenza alluvione Emilia Romagna come disposto dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma.

I Comandi Provinciali di Potenza e Matera hanno inviato 9 unità formate per operare negli ambienti alluvionali, con l’utilizzo di gommoni e attrezzature per il contrasto al rischio acquatico.

Attualmente la Colonna Mobile Regionale inviata opera nel comune di Forlì per recuperare le persone bloccate nelle abitazioni.

La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell’alluvione che ha interessato l’Emilia Romagna. Tratti in salvo un’anziana signora isolata da due giorni a causa di una frana in località Dovadola (FC) e una famiglia in località Sarsina (FC). Salvata dai sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini (R.O.A.N.) un’intera famiglia a Forlì.

La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell’alluvione che ha interessato l’Emilia Romagna. L’AW139 con equipaggio e Aerosoccorritori del Centro di Aviazione ha tratto in salvo 10 persone, tra cui un giovane in località Russi (RA) e 9 tra Forlì e Faenza in località Crociaro.