Allestita la tenda pre-triage all’Ospedale di Villa d’Agri

Send an email





Alcune Associazioni di volontariato della Val d’Agri hanno provveduto in serata ad allestire la tenda filtro all’accesso dell’Ospedale civile di Villa d’Agri. Si tratta di una struttura pneumatica in cui viene effettuato il cosiddetto «pre-triage», ossia il controllo sanitario preliminare dei casi sospetti di coronavirus che vengono così indirizzati alle strutture di primo soccorso se negativi o direttamente ai reparti che si occupano di coronavirus.

Sul posto anche il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, che in un video spiega che l’Ospedale non chiuderà e si sta lavorando per la sua riapertura.