Allacci idrici in val d’agri, Acquedotto lucano: “disposti affidamenti mirati per una nuova gestione”

Acquedotto Lucano informa gli utenti residenti nei comuni della Val d’Agri che, a fronte dei ritardi sugli allacci reiteratamente segnalati da alcuni utenti e rilevati dai propri addetti, ha disposto il superamento dei rapporti contrattuali sinora intercorsi con gli operatori economici incaricati del servizio a seguito di gara pubblica, con l’obiettivo di rispondere con maggiore prontezza alle necessità delle famiglie e delle imprese. Affidando l’esecuzione degli allacciamenti idrici a una nuova società specializzata.

L’iniziativa rientra nel piano di riorganizzazione operativa volto a incrementare l’efficienza dei processi tecnici e a garantire una riduzione dei tempi di esecuzione degli interventi. L’obiettivo primario è quello di assicurare una gestione il più possibile puntuale delle richieste, semplificando le procedure di attivazione per il cittadino e ottimizzando gli standard di assistenza sul territorio.

Le nuove modalità operative riguarderanno le utenze ricadenti nei seguenti comuni: Aliano, Armento, Brienza, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Tramutola, Viggiano.

Acquedotto Lucano conferma il proprio impegno nel monitoraggio costante delle attività affidate, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio erogato.