Aliano protagonista del carnevale con le sue storiche maschere “cornute”

Il 16, 17 e 18 gennaio hanno visto l’apertura dell’iniziativa, promossa dal Comune di Aliano e dal Parco Letterario Carlo Levi.

Numerosi gli incontri previsti per l’edizione 2023.

Si comincia il 5 febbraio alle ore 16:00 con la sfilata libera del Carnevale storico. Le maschere arcaiche cornute con il gruppo delle pacchiane, i suonatori di organetti e “cupa-cupa” accompagneranno i gruppi folk per le vie del paese.

Si continuerà domenica 12 febbraio ancora alle ore 16:00 con lo stesso programma per poi arrivare a domenica 19 febbraio. La sfilata sarà accompagnata dal con il gruppo folk “La Rondinella” di Cancellara (Pz), ma ci sarà un appuntamento ulteriore alle ore 19:00 in Piazza San Luigi Gonzaga: “La terra mi tiene”, l’omaggio in musica, canto e poesia di Pietro Cirillo.

Martedì 21 febbraio ancora doppio appuntamento. Oltre alla Sfilata del Carnevale storico con le maschere arcaiche “cornute” di Aliano con il gruppo delle pacchiane, i suonatori di organetti e “cupa-cupa” ed il gruppo folk “U Cirnicchiu” di Moliterno (Pz) alle ore 19:00 in Piazza San Luigi Gonzaga sarà protagonista la grande musica della tradizione lucana con il gruppo Amarimai.

Domenica 26 febbraio, ore 10:00 la storica Festa del Petrosello. Appuntamento a Palazzo Scardaccione con il laboratorio “Con le mani in pasta”. I ragazzi delle scuole preparano il pranzo con le nonne. Alle ore 13:00 i bambini consumeranno il prodotto realizzato dai ragazzi con le nonne.

Nel pomeriggio alle ore 16:00 presso l’Auditorium dei Calanchi sarà possibile visitare l’esposizione delle maschere cornute ed assistere all’intrattenimento musicale di Ambrogio Sparagna, musicista ed etnomusicologo italiano.

Si prosegue alle ore 18:00 in Piazza San Luigi Gonzaga con la tradizionale Rottura delle pignate. Infine alle ore 19:20 a Palazzo Scardaccione Cena con intrattenimento di Ambrogio Sparagna e del conduttore Rai, Peppone Calabrese.