Aliandro presenta mozione di impegno su Aviosuperficie Grumentum

“Questa mattina ho depositato una mozione, in attesa di discuterla durante il prossimo Consiglio regionale, sull’aviosuperficie Grumentum al fine di chiedere un atto di impegno della Regione alla riqualificazione di un’infrastruttura così importante”. Lo afferma il consigliere regionale Aliandro (Lega), precisando che si tratta di “Un atto doveroso di sviluppo per la Basilicata, per l’area Val d’Agri e, soprattutto, una promessa da mantenere a vantaggio del territorio lucano. Un’infrastruttura aeroportuale, quella di Grumentum, che può avere un ruolo strategico e fondamentale per servizi di pubblica utilità, tanto più che è tornata ad essere patrimonio gestito dalla Regione Basilicata”.

“In tal senso questa sollecitazione che – continua il consigliere – già tempo fa avevo promosso con una precedente mozione, va nella stessa direzione, ovvero quella di promuovere e riqualificare l’aviosuperificie Grumentum. Una risorsa sottoutilizzata che ben potrebbe invece adempiere al compito di base logistica per soccorso, nel piano delle maxi emergenze e in più per destinazioni turistiche. In particolare, la presenza di due siti estrattivi con tutto il loro indotto è una componente non trascurabile, sia in termini di trasporto sia di personale che di materie prime. Questo al fine di valorizzare l’intera area valdagrina, sito di investimenti petroliferi e di sviluppo economico. Non dimentichiamo anche l’area di interesse degli scavi di Grumento, quale attrazione che avrebbe la giusta valorizzazione con un’infrastruttura sfruttata a pieno”.

“Sono certo – conclude Aliandro – che nella politica oculata e visionaria che sta promuovendo Bardi e questa Giunta regionale, non potrà non essere valutato, nelle maglie dei fondi europei, anche questo ambizioso progetto che sarebbe volano per l’economia lucana”.