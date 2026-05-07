Aliandro: dal Governo attenzione concreta verso la Basilicata

“La nomina del Presidente Vito Bardi a Commissario delegato per l’emergenza maltempo conferma la fiducia del Governo nazionale verso la Basilicata e la capacità della nostra Regione di affrontare con serietà le criticità del territorio”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Genuario Aliandro, commentando l’ordinanza della Protezione Civile nazionale sugli eventi meteorologici che hanno colpito il Sud Italia nelle scorse settimane.

“Il Governo Meloni – aggiunge Aliandro – continua a dimostrare attenzione verso la nostra regione, valorizzando il ruolo operativo dei Presidenti di Regione nelle emergenze. È una scelta che punta su chi conosce direttamente problemi, territori e necessità delle comunità locali”.

Per Aliandro, “la sintonia istituzionale tra Governo e Regione emerge anche dal recente incontro a Roma tra il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Presidente Bardi, nel quale si è discusso di export, sviluppo e valorizzazione del comparto energetico lucano. È la dimostrazione – sottolinea – di un rapporto costante e concreto tra Forza Italia, il Governo nazionale e la Basilicata, non solo nella gestione delle emergenze ma anche nelle strategie di crescita e sviluppo”.

“Ora – conclude il Consigliere di FI – sarà fondamentale accelerare gli interventi urgenti e sostenere cittadini, imprese e amministrazioni locali. Forza Italia continuerà a lavorare con responsabilità e presenza sui territori, al fianco del Presidente Bardi e del Governo nazionale”.