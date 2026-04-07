Al via il nuovo servizio residenziale per pazienti psichiatrici

Mercoledì primo aprile è partito il nuovo servizio residenziale di assistenza sociosanitaria per persone non autosufficienti (tipologia RP3.1). Ad annunciarlo, Regione Basilicata e Azienda Sanitaria di Potenza. Il servizio, in un contesto strutturato e protetto, sarà dedicato all’accoglienza e alla presa in carico di pazienti con disturbi psichiatrici che necessitano di interventi terapeutico-riabilitativi a medio termine. Ad essere interessati saranno i pazienti in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale a cui verranno assicurati approcci mirati sulla persona, sulla continuità assistenziale e sulla collaborazione tra famiglie e servizi territoriali. L’attivazione avviene a seguito di esito di gara regionale per la gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi per utenti psichiatrici presso le Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle Aziende sanitarie della Regione Basilicata. L’obiettivo è quello di favorire il recupero dell’autonomia personale e sociale dell’utente psichiatrico mediante l’attivazione di progetti individualizzati, compilati su evidenze cliniche e possibilità di riabilitazione psicosociale. Nelle strutture sarà presente un’equipe multidisciplinare con psichiatri, psicologi, infermieri, educatori professionali e operatori sociosanitari. Verranno attivati percorsi terapeutici con attività cliniche, riabilitative ed occupazionali per garantire non solo il miglioramento della qualità della vita, ma anche il reinserimento sociale. Il nuovo contratto garantisce inoltre la presenza in ogni struttura di maggiori professionalità sanitarie esperte con un incremento, così come concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, del 10% delle ore complessivamente prima contrattualizzate assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali in sede di piano di riassorbimento del personale. Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis, “l’attivazione del servizio rappresenta un passo importante per il potenziamento dell’offerta territoriale in ambito psichiatrico. L’obiettivo è quello di garantire percorsi di cura individuali che siano rispettosi della dignità della persona e orientati al recupero delle competenze di ognuno”.