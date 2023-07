Al via il 29 luglio “Il Parco C’è”, gli eventi organizzati dal Parco Nazionale Appenino Lucano

Il 29 luglio prende il via “Il Parco C’è”, il primo cartellone di eventi del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Un’ambiziosa iniziativa promossa dall’Ente parco che mira a organizzare, coordinare e promuovere le attività svolte all’interno dell’area protetta, non più vista come una semplice entità territoriale, ma come un Paesaggio Umano. Un luogo dove l’identità culturale e la biodiversità si fondono in una cornice unica.

“Per ogni stagione, sapremo quali saranno gli eventi organizzati nell’area del parco che ci permetteranno di vivere a pieno la comunità come una unica entità territoriale”, ha dichiarato il Presidente Giuseppe Priore.

Il progetto mira a rendere la Basilicata ancora più attrattiva, sfruttando al meglio le ricchezze culturali, naturali e di biodiversità del territorio. Tra gli obiettivi del modello virtuoso c’è anche quello di creare consapevolezza sulla ricchezza di risorse naturali e di biodiversità oggi ancora poco nota e di stimolare la vitalità economica dei territori interessati.

L’iniziativa coinvolge diversi comuni della regione: Anzi, Armento, Brienza, Calvello, Castelsaraceno, Gallicchio, Grumento Nova, Lagonegro, Marsico nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Rivello, Sarconi, Satriano di Lucania, Spinoso, Tito.

“Il programma sarà incentrato sulla valorizzazione delle migliori esperienze organizzate da enti e associazioni sul territorio, le quali saranno supportate con affissioni, comunicazione social, produzione di video storie, podcast, distribuzione di materiale promocommerciale, e comunicazioni verso la stampa locale e nazionale”, ha aggiunto il Direttore Marco Delorenzo.

Per rimanere aggiornati sugli eventi e le attività del Parco, è possibile visitare il sito ufficiale e i profili social del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.