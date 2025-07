Al via i progetti DIGITALMENTIS II e Rete degli Sportelli del Consumatore

“Con l’avvio ufficiale dei progetti “Competenze digitali – DIGITALMENTIS II” e “Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore”, la Regione Basilicata conferma il proprio impegno concreto a favore della cittadinanza, investendo su due assi strategici: la crescita digitale e la tutela dei diritti dei consumatori.

Si tratta di iniziative di durata annuale, finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che vedono come partner fondamentali le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti di Basilicata, da sempre al fianco dei cittadini per offrire assistenza gratuita e promuovere buone pratiche di consumo consapevole.

Con l’apertura di 16 sportelli del consumatore attivi su tutto il territorio regionale – fisici e accessibili anche da remoto – diamo un supporto concreto e diffuso, vicino alle persone e alle loro esigenze.

Il progetto DIGITALMENTIS II, in particolare, punta a rafforzare le competenze digitali degli utenti maggiorenni, compresi quelli in condizioni di maggiore fragilità, fornendo loro strumenti agili per affrontare con sicurezza e consapevolezza le sfide della società digitale.

Attraverso seminari, eventi pubblici e laboratori pratici – realizzati in stretta sinergia con il progetto Digitale Facile dell’Ufficio dell’Amministrazione Digitale regionale – vogliamo aiutare le persone a cogliere le opportunità del digitale, riducendo le disuguaglianze e prevenendo i rischi, come le truffe online.

Il primo incontro operativo tra i partner è fissato per mercoledì 23 luglio nella sala B del Consiglio Regionale. Gli eventi formativi e informativi DIGITALMENTIS animeranno le piazze e i centri dei comuni lucani per tutta l’estate e per l’intero anno successivo.

Invito tutti i cittadini a seguire il calendario degli appuntamenti sui siti istituzionali e sui canali social della Regione e delle Associazioni coinvolte. Insieme, stiamo costruendo una Basilicata più consapevole, connessa e protetta”.

Francesco Cupparo

Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità