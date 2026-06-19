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Al via i lavori sulla S.P.5 “Della Sellata”

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Partiranno nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza sulla S.P. 5 “Della Sellata”.

L’opera, finanziata con un investimento complessivo di 400.000,00 euro, punta a incrementare in modo significativo la sicurezza e la fruibilità dell’arteria viaria.

Infrastruttura strategica per la mobilità locale, la S.P. 5 interessa i comuni di Potenza, Pignola e Abriola. Gli interventi in programma si concentreranno sulla tratta del 1° Lotto funzionale, compreso tra il km 16+500 e il km 21+100, che ricade interamente nel territorio comunale di Abriola.

Il piano dei lavori prevede: la riquotatura e la sostituzione delle barriere stradali; il rifacimento della pavimentazione stradale; il rifacimento integrale della segnaletica orizzontale e l’installazione di nuova segnaletica verticale.

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