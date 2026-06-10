Al via i Centri Estivi Tennis In 2026 a Barricelle: sport, gioco e divertimento per i più piccoli

Per l’estate 2026 partono i Centri Estivi Tennis In, un’occasione unica per bambini e ragazzi per trascorrere settimane all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione.

L’iniziativa si svolgerà dal 15 giugno al 27 luglio presso la località Baricelle, con attività programmate ogni mattina dalle 8:30 alle 13:30. Il centro è rivolto ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni e propone un programma ricco e coinvolgente, pensato per favorire il benessere fisico e la crescita personale attraverso il gioco.

Tra le attività previste ci saranno lezioni di tennis, attività ricreative, giochi di squadra e momenti dedicati alla creatività, in un ambiente sicuro, stimolante e adatto a tutte le esigenze.

Per quanto riguarda i costi, la quota prevista è di 60 euro, con una promozione speciale dedicata a chi partecipa per più settimane consecutive: è infatti previsto uno sconto di 10 euro.

L’obiettivo del progetto è offrire ai bambini un’estate attiva e divertente, favorendo l’amicizia, la collaborazione e l’apprendimento dei valori dello sport attraverso attività educative e coinvolgenti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:

Angelo: 320 1710420

Daniela: 379 1914765

E-mail: infotennisin@libero.it

Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati.