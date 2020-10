Al via gli interventi di manutenzione nella galleria “Serra della Pietra”

Da lunedì prossimo, 2 novembre, in Basilicata, al via gli interventi di manutenzione programmata per l’installazione del nuovo impianto di illuminazione della galleria “Serra della Pietra”, sulla Strada Statale 653 “Valle del Sinni”, in provincia di Potenza.

Per l’esecuzione dei lavori, da parte di Anas, fino al prossimo 23 dicembre, sarà chiuso al transito il tunnel situato tra il km 49,849 ed il km 50,596, nel territorio comunale di Senise, in provincia di Potenza.

Durante la chiusura della galleria, come viene informato in un comunicato stampa, la circolazione sarà deviata in loco, lungo percorsi adiacenti, in questo modo:

– I veicoli provenienti da Lauria, che percorrono la S.S. 653 diretti sulla S.S. 106 “Jonica”, saranno deviati al km 41,000, in corrispondenza dello svincolo di Noepoli e sulla S.S. 742 “Sinnica -Sarmentana”, con rientro sulla S.S. 653, al km 57,000, in corrispondenza dello svincolo di Val Sarmento;

– i veicoli provenienti da Policoro che percorrono la S. S .653 diretti sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, saranno deviati al km 57,000, in corrispondenza dello svincolo Val Sarmento e sulla S.S. 742 “Sinnica-Sarmentana”, con rientro sulla S.S. 653 al km 41,000, in corrispondenza dello svincolo di Noepoli;

– i veicoli provenienti da Sant’Arcangelo che percorrono la SS92 e diretti sulla S.S. 106 “Jonica” saranno deviati in direzione Lauria in corrispondenza dell’innesto sulla S.S. 653, al km 46,400, con uscita allo svincolo di Noepoli, al km 41,000, immissione sulla S.S. 742 “Sinnica-Sarmentana” e rientro sulla S.S. 653 al km 57,000, in corrispondenza dello svincolo Val Sarmento;

– i veicoli provenienti dall’abitato di Senise e diretti sulla S. S. 106 “Jonica” saranno deviati in direzione Lauria, in corrispondenza dello svincolo di Senise al km 43,000 della S.S. 653, uscita allo svincolo di Noepoli al km 41,000, immissione sulla S.S. 742 “Sinnica-Sarmentana” e rientro sulla S.S. 653 al km 5,000, in corrispondenza dello svincolo Val Sarmento.

Inoltre, nell’ambito del medesimo appalto, del valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, verranno altresì avviati, entro i primi giorni di novembre, gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici della galleria “Albano” situata sulla S.S. 407 “Basentana”, sempre in provincia di Potenza, con l’istituzione del doppio senso di circolazione nella canna del tunnel che resterà libera dai lavori, secondo una calendarizzazione che verrà comunicata a breve.

