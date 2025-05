“Al Tempo dei Mulini”, giornate Europee dei Mulini 16 – 17 – 18 Maggio

Anche quest’anno l’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici organizza l’evento “ GIORNATE EUROPEE DEI MULINI “ sul territorio italiano, con lo scopo di far conoscere e valorizzare il mondo dei mulini.

In Basilicata aderirà all’iniziativa San Martino D’Agri, dove l’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, in collaborazione con il Comune di San Martino D’Agri, il GAL Lucania Interiore, e con il CNR – ISPC, darà vita ad una tre giorni di escursioni e convegni sul tema dei Mulini e non solo.

Al Tempo dei Mulini, nasce a San Martino d’Agri già nel 2016, da un’idea dell’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, con l’intento di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio. Nata come un’escursione tra amici, è divenuta nel tempo un appuntamento annuale, che fa da volano per lo sviluppo di un turismo rurale che cresce in simbiosi con la natura circostante. Quest’anno la manifestazione assume per San Martino D’Agri un valore particolare, grazie infatti all’impegno e alla caparbietà dei membri dell’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, uno degli opifici posti sul nostro territorio denominato “Mulino e Gualchiera Romano” è in fase di recupero, con un progetto finanziato dalla Regione Basilicata con i fondi del PNRR.

Il 16 Maggio alle 9.30, a Potenza, presso la sala Inguscio della Regione Basilicata si svolgerà il Convegno dal titolo “Riscoprire e valorizzare i mulini e le gualchiere ad acqua in Basilicata nell’ambito delle giornate europee dei mulini”, in cui interverrà l’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli per presentare l’esperienza del progetto di recupero e valorizzazione del Mulino e Gualchiera Romano, riscoperto nel 2016 , oggetto di una tesi universitaria in architettura e, a 10 anni di distanza, riportato agli antichi splendori.

Il 17 maggio verranno organizzate visite guidate al Mulino -Gualchiera e al borgo medievale di San Martino d’Agri.

Il 18 maggio si inizierà con un’escursione che dal centro storico di San Martino d’Agri condurrà ai mulini del Torrente Trigella e, giunti al restaurato mulino-gualchiera, si terrà un convegno ove verranno illustrate tutte le attività progettuali e di recupero con la partecipazione dell’Associazione Culturale V. Marinelli, il comune di San Martino d’Agri, il Gal Lucania Interiore e con il contributo scientifico della Dott.ssa Marica Grano del CNR-ISPC.

Un buffet con prodotti tipici locali accoglierà gli escursionisti al rientro al borgo di San Martino d’Agri.

Nel pomeriggio verranno organizzate visite guidate al borgo con la possibilità di ammirare i tanti tesori di arte presenti, spesso sconosciuti.