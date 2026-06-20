Al Museo dell’Alta Val d’Agri domenica 21 giugno “Dalle Dee alle Vergini. Il grano tra sacralità e sistemi di produzione”

Domenica 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate e della Festa della Musica, alle 18,30 presso il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri (Grumento Nova) sarà inaugurata la sezione della mostra diffusa “Le Dee del grano” dal titolo “Dalle Dee alle Vergini. Il grano tra sacralità e sistemi di produzione”.

L’esposizione spazierà dai reperti ellenistici connessi al culto di Demetra a quelli lucani legati alla Mefitis, sino alla Cerere romana. Una seconda sezione sarà dedicata all’adattamento del culto nei riti mariani del territorio; infine troverà spazio un approfondimento sui mulini della Val d’Agri. L’inaugurazione sarà solo il primo passaggio di un progetto legato al recupero del rapporto ancestrale tra uomo e Madre Terra.

La serata sarà allietata da intermezzi musicali a cura dell’ Associazione Arpa Viggianese e da letture a cura della Pro Loco di Grumento Nova e culminerà con un brindisi all’inizio dell’estate offerto da Slow Food Magna Grecia. Il Museo resterà aperto per visite fino alle 24.