Al G7 parità di genere 2024 a Matera anche la disegnatrice e stilista Carmela Fortunato

A Palazzo Gattini nel cuore della splendida Matera, un convegno internazionale LA RINASCITA DELLE DONNE

Associazioni, rappresentanti delle istituzioni, della cultura, dell’arte, dell'”impresa, della cooperazione nazionale ed internazionale, un grande evento organizzato dall’associazione Miss Chef presidente Mariangela Petruzzelli-Referente Dipartimento Pari Opportunità Cim-Confederazione Italiani nel Mondo e l’associazione MedinLucania Presidente Dino Nicolia-Funzionario Commissione Europea.

Tanti i temi affrontati attraverso testimonianze e impegni nazionali ed internazionali a favore delle donne, per la tutela dei loro diritti e la loro valorizzazione.

Tra i relatori ospite anche la stilista Carmela Fortunato che ha toccato vari punti cardini che riguardano il mondo femminile, uno tra tutti proprio la più difficile da cancellare come la violenza di genere, l’impegno che ognuno di noi deve mettere per aumentare gli investimenti per i centri antiviolenza, mettere in campo tutti gli sforzi per dare protezione alle tante donne che proprio a causa della troppa omertà, soprattutto nei paesi interni, non riescono ad aprirsi e a denunciare, l’idea della stilista molto apprezzata dal mondo politico ed istituzionale presente, d’inserire tra le materie scolastiche la materia della Gentilezza e del Rispetto, ha fatto poi riferimento al lungo cammino dell’emancipazione e l’evoluzione della donna nella moda, quando la donna iniziò finalmente a liberarsi da corsetti e crinoline che ne limitavano addirittura i movimenti, donne costrette ad indossare vere e proprie armature.

A moderare il convegno il giornalista Nicola Rivieccio, tanti gli ospiti presenti Viviana Verri Consigliera Regione Basilicata, Pina Picierno Vicepresidente Parlamento Europeo, Angela Howell-Repubblica Dominicana Ass.Women Talent System, Rama Mohamed Presidente Camera di Commercio Italia-Somalia, Enrico Molinaro Segretario Generale Ride APS Rete Euro Mediterraneo, Malena Errico Presidente del Circolo Giuridico dell’Argentina, Massimiliano Ligrani Artista Internazionale, Silvana Da Giorgio Ass.Donne Azzurre, Benilde Gerente Vicepresidente Ass. Italia Mozambico, Claudia Marini Ass.Arte H, Enrico Molinaro Segretario Generale Rete italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo, Rossella Di Conno Esperta Cooperazione Italia-Cina, Caterina Villirillo Presidente Ass.Libere Donne.

Dichiara la Stilista, sono sicura che anche il mio progetto “La moda veste i borghi” servirà a coinvolgere tutte quelle donne che hanno bisogno di uscire dall’ambito familiare anche se solo vittime di violenza verbale e psicologica, così come ha dato testimonianza anche la splendida modella e attrice, amica della stilista, con indosso l’abito dedicato a tutte quelle donne vittime di violenze per urlare ancora una volta Basta!!!

Una creazione di colore rosso a simboleggiare il contrasto alla violenza di genere, con dipinte in basso sul gonnellone Volti di donne,poi un cambio d’abito tutto in oro a rappresentare la preziosità della Donna, due creazioni della stilista che con grande chiarezza comunicano che la moda oltre ad essere arte può diventare manifesto per lanciare messaggi che si devono imparare nella lotta in nome delle DONNE e dell'”uguaglianza di genere.