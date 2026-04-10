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Agriturismo, Cicala: “Oltre 13,9 milioni per rafforzare imprese e territori rurali”

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“Con questo intervento sosteniamo un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità e territorio, creando opportunità concrete per le imprese e valore per l’intera Basilicata”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in merito alla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” – Azione A “Agriturismo”, nell’ambito del CSR Basilicata 2023-2027.

A conclusione dell’istruttoria delle 129 istanze pervenute, sono 88 i progetti ammessi a finanziamento, per un importo complessivo pari a 13.921.083,09 euro.

Gli interventi interesseranno l’intero territorio regionale e riguarderanno sia il completamento e l’ammodernamento di strutture agrituristiche esistenti, sia l’avvio di nuove attività. Un investimento che contribuisce a rafforzare l’offerta turistica rurale e, allo stesso tempo, a consolidare la multifunzionalità delle aziende agricole.

“Abbiamo sostenuto progetti solidi e coerenti con le esigenze del territorio – prosegue Cicala – perché crediamo in un’agricoltura capace di evolversi e di generare reddito anche attraverso servizi e accoglienza. La diversificazione non è un’opzione accessoria, ma una leva concreta per rendere più forti e resilienti le imprese agricole”.

Nel percorso di rafforzamento del comparto si inserisce anche la proposta di aggiornamento della legge regionale n. 17 del 25 febbraio 2005 in materia di agriturismo e turismo rurale, che sarà oggetto di confronto con il partenariato e con le organizzazioni di rappresentanza.

“L’agriturismo rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per valorizzare paesaggi, produzioni e identità locali – conclude Cicala – e per rendere la Basilicata sempre più attrattiva attraverso un’offerta autentica, sostenibile e radicata nei territori”.

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