Adecco ricerca alcune figure professionali. Ecco quali

AUTISTA BETONIERA

Adecco Italia S.p.a. ricerca, per azienda operante nel settore calcestruzzi, un

Autista betoniera.

La risorsa selezionata deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– abilitazione alla conduzione dei mezzi oggetto di ricerca

– esperienza nel settore e nella mansione

– possesso della formazione in ambito sicurezza

– flessibilità oraria

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Potenza

AUTISTA BETONPOMPA

Adecco Italia S.p.a. ricerca, per azienda operante nel settore calcestruzzi, un

Autista Betonpompa

La risorsa selezionata deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– abilitazione alla conduzione dei mezzi oggetto di ricerca

– esperienza nel settore e nella mansione

– possesso della formazione in ambito sicurezza

– flessibilità oraria

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Potenza

AUTISTA PAT. C-E

Adecco ricerca per importante azienda cliente un autista con patente C-E.

Il candidato deve aver maturato comprovata esperienza nella guida di autotreni e deve essere in possesso della patente C- E e CQC

Si richiede disponibilità a trasferte nelle regioni Sicilia, Puglia e Calabria, possibilità di pernottamento fuori dal comune di residenza.

Luogo di lavoro : provincia di Matera.

Si offre inquadramento contrattuale da ccnl+ indennità di trasferta.

Completano il profilo flessibilità oraria e disponibilità.

DESIGNER D’ARREDO

Adecco Italia S.p.a, ricerca per importante azienda, un DESIGNER D’ARREDO

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

– progettazione d’interni in 2D e 3D;

– effettuare sopralluoghi per rilievi e misure;

– ideare e progettare arredamenti personalizzati;

– definire i disegni esecutivi e supervisionare la realizzazione presso il cliente finale.

REQUISITI:

– laurea in architettura o ingegneria;

– ottima conoscenza ed utilizzo di programmi grafici 2D / 3D e capacità di fare render;

– conoscenza dei materiali e lavorazioni per le finiture di interni;

Si offre inquadramento commisurato all’esperienza.

Luogo di lavoro: Provincia di Matera

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO

Adecco Italia S.p.a., ricerca per importante azienda, un IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO

La risorsa si occuperà:

– dello sviluppo ed acquisizione nuovi clienti

– gestione dei clienti già presenti con attività di back office;

Si richiede pregressa esperienza in ambito commerciale e padronanza delle lingue: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO,TEDESCO.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Matera

ADETTO CUSTOMER CARE MULTILUNGUE

Adecco ricerca, per importante azienda, un ADDETTO CUSTOMER CARE MULTILINGUE

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

– Rispondere alle richieste dei clienti con precisione e puntualità;

– Acquisire ordini e richieste del cliente;

Si richiede:

– Padronanza delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Completano il profilo :

– Buone capacita’ relazionali;

– orientamento al cliente;

– buone capacita’ di problem solving;

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Matera

OPERAIO ( CATEGORIA PROTETTA)

Adecco Italia S.p.a. ricerca , per importante Azienda del settore oil & gas un:

OPERATORE DI CANTIERE

Si richiede:

– iscrizione alle liste delle categorie protette;

– disponibilità immediata;

Completano il profilo:

– pregressa esperienza nella mansione in contesti elettrostrumentali

Si offre inquadramento a termine commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Potenza

STRUMENTISTA ELETTROSTRUMENTALE

Si richiede consolidata esperienza in attività di:

Installazione, Commissioning, Start-up Impianti, Manutenzione e taratura di strumentazione di misurazione. Si richiede disponibilità sul territorio della Basilicata e su altri cantieri su tutto il territorio nazionale.

INGEGNERE RESPONSABILE QUALITA’

La risorsa selezionata si occuperà di:

– analizzare i cicli di lavorazione ed implementare i metodi e le tecniche di controllo dei processi;

– omologazione nuovi prodotti / processi;

– gestire le non conformità, azioni correttive e preventive

– pianificare e monitorare i piani di miglioramento

– gestire i sistemi qualità ISO 9001 e IATF (specifica settore automotive)

Si richiede laurea in ingegneria meccanica esperienza nel ruolo, preferibile esperienza dei processi produttivi delle lavorazioni meccaniche su CNC e una buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato Si offrono inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza.

Opportunità di inserimento diretto.. Sede di lavoro: Provincia di Potenza

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

La risorsa ha maturato precedente esperienza nella manutenzione su macchine utensili ed è in grado di lavorare in autonomia.

E’ richiesta competenza PLC.

E’ Previsto inserimento con contratto in somministrazione.

Titolo di studio :perito elettrotecnico/elettronico/meccanico o diplomato ipsia ad indirizzo elettrico/elettronico/meccanico.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

ADDETTO VENDITA GRANDE DISTRIBUZIONE- CATEGORIE PROTETTE L.68/99 ART.18

Per importante Azienda cliente del settore Grande distribuzione ricerchiamo ADDETTO/A ALLE VENDITE

iscritto alla lista categorie protette (L 68/99).

Si richiede esperienza pregressa come addetto/a vendita e/o scaffalista nel settore GDO, es. supermercati, ortofrutta, negozi di calzature.

Luogo di lavoro: Provincia di Potenza

IMPIEGATO-CATEGORIE PROTETTE L.68/99 ART.18

Per importante Azienda cliente del settore Servizi ricerchiamo brillanti diplomati o laureati iscritti alle liste di categorie protette (L 68/99) ART.18.

Si richiede:

– diploma tecnico;

– laurea ad indirizzo economico o equipollenti.

I candidati devono avere spiccate doti di precisione, proattività e determinazione. Luogo di lavoro: Provincia di Potenza

La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Il servizio è gratuito.

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito www.adecco.it e ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati per la provincia di Potenza.