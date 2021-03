Adecco cerca i seguenti profili lavorativi, anche nel settore OIL & GAS

ADDETTO ALLA PESA E ALLA LOGISTICA

Per importante azienda cliente, Adecco Italia Spa, ricerca:

UN ADDETTO ALLA PESA E ALLA LOGISTICA.

La risorsa si occuperà di:

– gestione attività amministrative legate alla movimentazione della merce in azienda (ddt, bollettazione in&out);

– gestione operativa della merce in magazzino/piazzale;

– gestione dei rapporti con gli autotrasportatori, con i clienti e fornitori;

– movimentazione, all’occorrenza, della merce in magazzino e in piazzale;

Si richiede

– comprovata esperienza nella medesima mansione;

– diploma ad indirizzo tecnico;

– buone capacità relazionali;

– disponibilità a lavoro su turni ( no notte)

Si offre iniziale inquadramento a tempo determinato con prospettiva di inserimento in azienda.

Luogo di lavoro : Vulture-melfese

RESPONSABILE MARKETING

Ricerchiamo per nostra importante azienda cliente un/una Responsabile Marketing.

La risorsa si occuperà di:

– gestione delle risorse dell’area grafica e dell’area customer service;

– gestione della comunicazione a 360°;

– gestione social e del sito web,

– curare il piano editoriale semestrale o annuale su riviste di settore;

– organizzazione degli eventi in sede per fidelizzare i clienti;

– analisi della concorrenza e ricerche di mercato;

– gestione CRM.

La risorsa dovrà possedere i seguenti requisiti:

– Laurea in marketing/comunicazione;

– Esperienza di almeno 2/3 anni nel medesimo ruolo;

– Comprovata esperienza nell’organizzazione di campagne pubblicitarie online e/o ferie;

– Familiarità con le seguenti piattaforme/software: WordPress, AS400 e Microsoft Dynamics Nav.

– Conoscenza fluente della lingua inglese.

Completano il profilo visione strategica, capacità di gestire risorse, capacità comunicativa, gestione delle priorità, capacità di analisi, flessibilità e spirito adattamento

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto in azienda.

Luogo di lavoro: zona Vallo di Diano (SA)

MAGAZZINIERE

Adecco S.p.A. ricerca per azienda cliente n° 2 magazzinieri.

Il profilo selezionato si occuperà di carico e scarico merce, preparazione ordini, sistemazione merci a

scaffale.

Requisiti:

-esperienza pregressa nel ruolo;

-competenza nella conduzione di carrelli elevatori e/o retrattili.

Luogo di lavoro: Vallo di diano.

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

ADDETTO/A AL CONTROLLO DI GESTIONE

Adecco Italia S.p.A, per importante azienda del settore GDO, ricerca un/una.

La risorsa si occuperà di:

– Controllo dei risultati aziendali;

– Analisi del conto economico;

– Controllo del risultato delle singole aree di business;

– Verifica costante dell’andamento economico aziendale;

– Analisi scostamenti dei budget;

Si richiede:

– Laurea ad indirizzo economico;

– Pregressa esperienza nella specifica mansione;

– Ottima conoscenza degli applicativi Excel e Access;

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di inserimento.

Sede di lavoro: Vallo di Diano

OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo n° 2 operatori su macchine utensili CNC.

Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:

-diploma tecnico in ambito meccanico;

-esperienza nel ruolo acquisita su centri di lavoro CNC;

-gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

-disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Matera

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

OPERAIO METALMECCANICO (Categoria protetta L.68/99 ART 18)

Ricerchiamo per nostra azienda cliente un OPERAIO METALMECCANICO appartenente alle categorie

protette L. 68/99 art.18.

Il candidato ideale:

-deve aver conseguito il diploma tecnico;

-deve aver maturato esperienza, anche breve, all’interno di aziende di produzione.

Completano il profilo proattività, entusiasmo e voglia di crescere.

Si offre opportunità di stabilizzazione diretta con l’azienda.

Sede di lavoro: hinterland materano

CARRELLISTA

Adecco S.p.A. ricerca per azienda cliente del settore produzione n.3 carrellisti.

Le risorse selezionate si occuperanno della movimentazione merci tramite l’utilizzo del carrello elevatore.

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

-esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore;

-patentino per carrello elevatore, in corso di validità;

-disponibilità full time e al lavoro su turni;

Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato esperienza nella movimentazione di carichi di grandi

dimensioni.

Infine si richiede attenzione, destrezza, disponibilità e flessibilità oraria, capacità di lavorare in team.

Si offre inserimento inquadramento in somministrazione a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Potenza

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico Adecco seleziona MANUTENTORE ELETTROMECCANICO.

La risorsa verrà inserita all’interno di un team di manutentori e dovrà occuparsi della manutenzione

elettromeccanica dei macchinari al fine di garantire lo standard di qualità in collaborazione con il responsabile di manutenzione.

Requisiti:

Diploma tecnico in ambito elettrico /elettronico, esperienza pregressa in ambito manutenzione industriale.

Conoscenza di base delle attrezzature di officina, capacità di lettura di disegni tecnici, schemi elettrici e codici PLC . Utilizzo strumentazione tecnica di ricerca guasti.

Conoscenza dei principi di programmazione PLC.

Completano il profilo la capacità di analisi e la flessibilità.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

RESPONSABILE DI MANUTENZIONE E PRODUZIONE

Adecco Italia S.p.a., per importante azienda cliente, ricerca: N°1 RESPONSABILE DI MANUTENZIONE E PRODUZIONE .

La risorsa dovrà occuparsi di:

-valutare i processi di produzione e i flussi di lavoro esistenti per identificare le aree che potrebbero trarre

vantaggio da modifiche e miglioramenti.

-applicare le conoscenze pratiche di progettazione e assemblaggio del prodotto al processo di produzione.

-creare processi e procedure che aiutino l’azienda a raggiungere gli obiettivi di budget e di performance.

-stabilire una sequenza di lavoro efficace ed efficiente.

-monitorare criteri di progettazione standardizzati per le linee di prodotti.

Si richiede:

-laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale;

-pregressa ed importante esperienza nel medesimo ruolo;

Si offre inquadramento iniziale a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di

inserimento diretto.

Luogo di lavoro : provincia di Potenza.

RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALISTICA

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente, ricerca:

1 RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALISTICA

La risorsa, all’interno del team consolidato di progettisti si interfaccerà con i colleghi per l’acquisizione delle

specifiche tecniche e funzionali delle macchine e si occuperà di:

– elaborazione della documentazione tecnica

– redazione manuali di funzionamento ed uso dei macchinari industriali;

– redazione fascicolo tecnico;

Requisiti richiesti:

– Laurea in ingegneria meccanica (primo livello o magistrale);

– Buona conoscenza pacchetto MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);

– Capacità di lettura disegni tecnici meccanici;

– Capacità di lettura schemi elettrici;

– Eventuale conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Norma Sicurezza Macchinari EN ISO 13849;

– Discreta conoscenza lingua inglese;

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza maturata.

Luogo di lavoro : provincia di Matera

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-FISCALE

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo un/a IIMPIEGATO/A FISCALE.

Il/la candidato/a, svolgerà mansioni in ambito amministrativo e fiscale, quali: gestione della liquidazione IVA, gestione dello spesometro, emissioni DDT, registrazione fatture attive/passive, predisposizione bilancio etc.

Il/la candidato/a ideale è in possesso di:

-Laurea in materie economiche;

-conoscenza di software gestionali per la contabilità aziendale e dei principali strumenti informatici d’ufficio;

-gradita conoscenza del sistema SAP.

E’ richiesta esperienza consolidata nella mansione maturata preferibilmente in contesti aziendali di produzione.

Completano il profilo precisione, gestione ed organizzazione delle scadenze, capacità di lavoro in team e resistenza allo stress.

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: Matera

OPERAIO SETTORE ELETTRICO – L.68/99 art.18

Adecco Italia S.p.a., per importante cliente ricerca:

2 OPERAI SETTORE ELETTRICO iscritti alle liste delle Categorie Protette L.68/99 Art.18

Si richiede:

-diploma ad indirizzo tecnico;

-precedente esperienza in azienda del settore elettrico;

-disponibilità immediata;

Si offre iniziale contratto a termine con possibilità di inserimento diretto.

Luogo di lavoro : provincia di Potenza

SALDATORI

Ricerchiamo per importante azienda cliente n.2 saldatori a filo continuo.

Le risorse saranno inserite nel dinamico contesto aziendale di produzione ed avranno il compito di effettuare saldature di componenti in metallo.

Rappresenta requisito fondamentale aver maturato esperienza nel ruolo ed è preferibile il possesso di patentino da saldatore.

Inoltre, è’ preferibile avere esperienza in uno dei seguenti metodi di saldatura:

– elettrodo;

– filo continuo;

– MIG/MAG.

Si offre contratto a tempo determinato con inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: hinterland materano.

TORNITORE C.N.C

Adecco Filiale di Melfi ricerca un Tornitore CNC per importante azienda metalmeccanica nostra cliente.

La risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controllo fanuc e mazak;

– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine.

Si offre contratto di somministrazione a termine con prospettiva di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: Potenza

OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo n° 2 operatori su macchine utensili CNC.

Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:

-diploma tecnico in ambito meccanico;

-esperienza nel ruolo acquisita su centri di lavoro CNC;

-gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

-disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Potenza

Si offre contratto iniziale a termine con prospettiva di lunga durata.

MACCHINISTA SETTORE OIL&GAS

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente ricerca:

N°2 MACCHINISTI

Le risorse dovranno occuparsi di :

-revisione di macchinari atti alle lavorazioni in cantiere Oil&Gas

-manutenzione di compressori alternativi

-manutenzione di pompe centrifughe

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: Val D’Agri

STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI

Per azienda cliente operante nel settore Oil&Gas si ricercano

N° 5 STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI.

Si richiede consolidata esperienza in attività di :

-installazione e manutenzione di strumentazione di controllo e regolazione

-interventi per il controllo e la taratura degli strumenti sia analogici che digitali sulle linee di processo (Piping)

– interventi su strumentazione collegata ad impianti gestiti da PLC e non.

– lettura ed interpretazione di schemi elettrici e di processo

– ricerca guasti

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di medio-lungo periodo.

Luogo di lavoro : Val D’Agri

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE

Per importante azienda del settore Oil&Gas, per la manutenzione straordinaria e relativo fermo impianto, ricerchiamo:

N° 10 MANUTENTORI ELETTROSTRUMENTALI

Si richiede:

– Esperienza nel campo dell’impiantistica di cantiere Oil&Gas;

– Conoscenza degli schemi elettrici, simbologia e linguaggio tecnico;

– Esperienza nella manutenzione degli impianti elettrici MT e BT;

Gradite precedenti esperienze come:

Elettricista elettrostrumentale

Elettricista industriale

Manutentore elettrico

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: Val D’Agri

CONTABILE DI CANTIERE (SETTORE OIL&GAS)

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente del settore Oil&Gas, ricerca:

La risorsa selezionata si occuperà di:

-contabilità di cantiere (misure, economie e prezzari)

-contabilità diretta e dei subappaltatori

-rendicontazione dei lavori.

-gestione rapporti con i Tecnici e i Capo Cantiere di campo ai fini della elaborazione della documentazione

Requisiti richiesti:

-diploma ad indirizzo tecnico

-Esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata in analoga posizione.

Si offre inquadramento a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

QA/QC(SETTORE OIL&GAS)

Per importante azienda del settore OIL&GAS, Adecco Italia S.p.a. ricerca:

1 QA/QC Manager.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

-verifica del rispetto degli standard specifici richiesti dal processo di qualità;

-gestione del programma di qualità stabilito dal contractor e/o dal cliente;

-coordinare e monitorare le attività in modo da garantire un processo fluente;

-condurre riunioni di follow-up e di allineamento con contractor e sub-contractor;

Si richiede:

– titolo di studi ad indirizzo tecnico

– disponibilità a trasferte su cantieri in territorio nazionale (Toscana e Lombardia)

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto.

Luogo di lavoro : provincia di Matera

QHSE

Per azienda cliente del settore Oil&Gas ricerchiamo un QHSE.

La figura, riportando al HSE Manager, assicurerà la pianificazione e la gestione di tutte le attività inerenti il Sistema di Gestione integrato QHSE

Si occuperà di:

-supporto all’ HSE Manager nel processo di valutazione dei rischi,

-individuazione delle idonee misure preventive e protettive, definizione di procedure, istruzioni operative e regolamenti in materia di Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente

-garantire il monitoraggio costante dei requisiti legislativi e normativi,

-mantenere e implementare il Sistema di Gestione integrato QHSE.

-garantire il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, EMAS e Reg. (UE)

-gestire i rapporti operativi con gli Organismi di certificazione,

-gestire l approvvigionamento e la distribuzione dei DPI

la figura ideale

-ha un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli analoghi all’interno di contesti produttivi complessi nel settore Oil&gas

-ha una formazione tecnica con laurea preferibilmente (ma non necessaria) in ingegneria ed ha conseguito le specifiche attestazioni inerenti il ruolo.

-ha buone capacità gestionali e capacità di rapportarsi efficacemente con ruoli diversi e individui di differenti estrazioni

-è disponibile a trasferta sul territorio nazionale.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento in azienda.

