Ad Aliano la conferenza teatrale “Sempre a piedi nudi sulla terra”

Il 21 gennaio 2022 alle 18.00 il comune di Aliano ospita per la prima volta in Italia la conferenza teatrale “Sempre a piedi nudi sulla terra” a cura dell’autore e interprete italo-spagnolo Paolo Girelli con la regia del geosofo lucano Franc Arleo.

Attraverso racconti di storie reali e riflessioni a voce alta, il protagonista induce lo spettatore ad una immersione nell’approfondimento di alcune tematiche percepite nel quotidiano. Si toccano temi sociali, emozionali, storici e culturali nati da un processo creativo che ha visto la luce nel 2019 sull’isola di Minorca nelle Baleari e ha toccato le maggiori città della Spagna.

Ora, per la prima volta, la conferenza teatrale viene presentata in Italia da Paolo Girelli, brillante autore e interprete, il quale, venuto a contatto con la cultura Lucana grazie al suo amico e regista Franc Arleo, guiderà lo spettatore in un cammino di esplorazione in vari contesti sociali e storici che accomunano come un filo invisibile culture differenti. Le tematiche sembrano essere lontane e distanti nel tempo e nello spazio agli occhi dello spettatore ma andando avanti nel racconto ogni distanza spazio temporale verrà abbattuta oltrepassando il presente.