Abelardo: “La polisportiva è la mia anima, raggiunti importanti risultati in pochi mesi”

La Polisportiva Valdagri indice una conferenza stampa e lo fa per illustrare i numerosi risultati raggiunti in pochissimi mesi dalla sua nascita. Risultati indubbiamente importanti, che la portano a distinguersi e a ricevere elogi dalle amministrazioni, in particolare da quella di Marsicovetere, prima a credere fortemente nel progetto. <<Pino Abelardo è un vulcano – ha dichiarato il sindaco Zipparri. – Questa è una grande famiglia ed io ho creduto in loro dall’inizio.

Una Polisportiva che fa grandi passi, nello sport e nel sociale, porta anche me ad avere un pizzico di orgoglio per aver supportato materialmente la società>>. Il Presidente Abelardo, dopo i ringraziamenti, ha illustrato invece tutti i risultati raggiunti e conseguiti. Già 100 gli iscritti, con numeri che tendono a crescere, e tre le sezioni sportive (Hockey, acrobatica area ed ora anche atletica). Unica società a rappresentare la Basilicata nell’hockey su prato, durante le recenti finali del Trofeo Coni 2023, al primo posto nell’acrobatica aerea nella recente competizione in Calabria, fino ad arrivare al riconoscimento che il Coni ha consegnato al presidente Abelardo, all’atleta Maria Giovanna Ramunno e al coach , per le attività promosse dalla società e per l’impegno profuso nel sociale.

Tutte qualità e primati, questi, che hanno consentito alla Polisportiva di distinguersi rispetto alle altre. Si allo sport, come vettore per favorire la socialità e l’inclusione, e tanta attenzione riservata proprio su quest’ultima tematica. Lo scorso 14 dicembre infatti la Polisportiva Valdagri è stata partner dell’evento “Dolore… Speranza uniti nella musica per la disabilità-Storie di Vissuto quotidiano nell’opera di San Pio” e proprio al cineteatro Don Bosco di Potenza al Presidente Abelardo è stato riconosciuto il titolo di socio Onorario dell’associazione Aprodis (organizzatrice della manifestazione ) per l’impegno profuso e per la vicinanza mostrata alle famiglie che vivono la disabilità . La targa è stata consegnata dal primo cittadino della città di Potenza, Mario Guarente. Ed ancora la partecipazione ai campionati U12 e U16, con il primato per quello U14 femminile e con l’intenzione di proseguire nel futuro (non mancherà la partecipazione anche per le competizioni dell’acrobatica) , l’ideazione del primo “Trofeo dello Jonio”, che ha visto la Basilicata sfidare la Puglia. Infine la Polisportiva vanta il supporto e la collaborazione di Emmanuel Gyasi, calciatore dell’Empoli e militante in serie A, che con la sua fondazione ha donato delle magliette e delle focacce sottolineando l’importanza di promuovere l’impegno sociale e il sostegno alla disabilità, tutte prerogative della Polisportiva di Abelardo, presidente si ma anche già direttore sportivo del Cus di Torino, ex presidente del Pecetto calcio e già dirigente del Torino Calcio.

E ora proprio con il CUS di Torino nascerà un gemellaggio “Mens sana in corporee sano” che garantirà stage e quattro borse di studio, due per gli atleti lucani e due per gli atleti piemontesi. La Polisportiva ha inoltre stretto un patto con il Politecnico di Torino per supportare i propri atleti nel percorso di studi futuro.