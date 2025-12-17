A Villa d’Agri “La Notte dell’ITT”. L’Ass. Carmine Cicala segue e sostiene da tempo il progetto

Domani, 18 dicembre 2025, presso il Centro Sociale di Villa d’Agri, si svolgerà la VI edizione de “La Notte dell’ITT”, un’iniziativa che negli anni si è affermata come esperienza di alto valore educativo, culturale e territoriale, capace di mettere in relazione scuola, istituzioni, imprese e comunità locali. L’assessore Carmine Cicala: “Nel mio ruolo istituzionale, prima come Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e oggi come Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, seguo e sostengo da tempo questo progetto, riconoscendone il significativo valore formativo e sociale. “La Notte dell’ITT” rappresenta un laboratorio di cittadinanza attiva, in cui i giovani sperimentano cooperazione, responsabilità e partecipazione come elementi fondanti del loro percorso di crescita. Attraverso i concorsi “Enoturismo e Wine Resort” e “L’Arte del Graffito”, l’iniziativa coinvolge in modo concreto la Val d’Agri, valorizzando il tessuto produttivo agroalimentare e il patrimonio artistico e creativo del territorio. Le progettazioni enoturistiche sviluppate in collaborazione con aziende locali e i graffiti realizzati sotto la guida della Scuola del Graffito di Montemurro dimostrano come la scuola possa essere motore di innovazione, bellezza e sviluppo sostenibile.

Particolarmente significativa è la presenza delle istituzioni regionali e locali, del mondo universitario e delle professionalità culturali e tecniche: una presenza che non ha solo valore simbolico, ma rappresenta un’assunzione concreta di responsabilità verso le nuove generazioni. Essere accanto ai giovani significa accompagnarli nei percorsi di formazione e orientamento, offrendo loro opportunità, fiducia e una visione condivisa del futuro. La dimensione musicale e artistica, curata dal Maestro Graziano Accinni attraverso il progetto “Rock Institute for Peace”, contribuisce a rafforzare il messaggio educativo dell’iniziativa, utilizzando il linguaggio universale della musica come strumento di espressione, inclusione e dialogo. Esperienze come “La Notte dell’ITT” dimostrano che la scuola può essere un luogo vivo, capace di generare competenze, consapevolezza e senso di appartenenza. Come Regione Basilicata, abbiamo il dovere di sostenere e valorizzare queste realtà, perché investire sulla formazione tecnica, sull’innovazione e sul legame tra scuola e territorio significa costruire politiche pubbliche concrete per il futuro dei nostri giovani e delle nostre comunità”.

Carmine Cicala

Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali