A Villa d’Agri il convegno: “Salute mentale nella comunità” – Associazione SolarMente ODV

Un incontro dedicato al tema della salute mentale con saluti istituzionali del Sindaco Marco Zipparri e dell’Assessore Giuseppe Molinari, e gli interventi di direttori, psicologi e professionisti del settore: Pietro Fundone, Lijoi Sergio, Andrea Barra, Emanuela Dragonetti, Maria Lucia Summa, Gerardo Ascenso e Mario Salinardi.

Conclusioni affidate al dott. Giovanni Razza.

Un appuntamento promosso dal Comune di Marsicovetere e dall’Associazione SolarMente ODV per riflettere insieme sul benessere psicologico della comunità.

Insieme si cambia.