Eventi in Basilicata

A Villa d’Agri il convegno: “Salute mentale nella comunità” – Associazione SolarMente ODV

Photo of Redazione Redazione
125

Un incontro dedicato al tema della salute mentale con saluti istituzionali del Sindaco Marco Zipparri e dell’Assessore Giuseppe Molinari, e gli interventi di direttori, psicologi e professionisti del settore: Pietro Fundone, Lijoi Sergio, Andrea Barra, Emanuela Dragonetti, Maria Lucia Summa, Gerardo Ascenso e Mario Salinardi.

Conclusioni affidate al dott. Giovanni Razza.

Un appuntamento promosso dal Comune di Marsicovetere e dall’Associazione SolarMente ODV per riflettere insieme sul benessere psicologico della comunità.

Insieme si cambia.

Photo of Redazione Redazione
125
Articoli correlati

Articoli correlati

A Grumento Nova la XXVIII Giornata regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata

21 Novembre 2025

“La Giara” di Luigi Pirandello, grande successo a Potenza

13 Novembre 2025

La Forgia di Sinisgalli 9, a Montemurro la presentazione del volume di Marco Ferrante dedicato a «Civiltà delle Macchine»

13 Novembre 2025

“MusicaDonna”: al via a Viggiano la Rassegna artistica e di formazione dedicata all’arpa

7 Novembre 2025