A Viggiano terzo concerto della rassegna “Dall’Arpa al Flauto sulle note della città della musica”

Terzo concerto a Viggiano per la rassegna “Dall’arpa al Flauto sulle note della città della musica“.

Al teatro comunale “F. Miggiano“, sabato 25 febbraio ore 20:00, si esibiranno Roberto Fabbri & Figlie nel concerto “Stile Italiano”.

Roberto Fabbri, chitarrista classico italiano di fama internazionale, già artista Sony, compositore e concertista, docente di conservatorio, attivo nei più importanti teatri mondiali inaugura un nuovo progetto che spazia dal classico al pop, basato sulla “Family”. Un concerto crossover dove ai suoni puliti della sua chitarra si fondono quelli del violino della figlia Valeria per accompagnare la calda voce dell’altra figlia Francesca Romana. Sia la violinista che la cantante vantano un diploma di Conservatorio, rispettivamente in violino e canto lirico, a conferma di come la preparazione di un musicista non debba passare per un talent.

Un viaggio che attraverso gli inediti arrangiamenti del trio di famose canzoni italiane da Malafemmena a Caruso, da Nuovo Cinema Paradiso di Morricone a La Vita è Bella di Piovani, fino ad arrivare a brani pop internazionali come Imagine tutti però cantati in italiano, e due brani inediti originali, trascina l’ascoltatore in un universo sonoro eterogeneo che non mancherà di coinvolgerlo dalla prima all’ultima nota.