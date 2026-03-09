A Viggiano successo per il corso «Donne che si difendono»

Grande partecipazione a Viggiano per l’iniziativa «Donne che si difendono», il corso di autodifesa femminile ospitato nel centro polifunzionale Santa Cecilia e promosso dall’associazione Libera…MenteDonna insieme alla Femca Cisl Basilicata.

Lo riferisce il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Massimiliano Mincuzzi evidenziando che l’appuntamento ha coinvolto numerose donne del territorio, interessate ad approfondire tecniche e strumenti utili per la difesa personale e per rafforzare la consapevolezza della propria sicurezza. «La grande partecipazione dimostra quanto sia importante promuovere momenti di formazione e sensibilizzazione dedicati alle donne. Come organizzazione sindacale crediamo sia fondamentale sostenere iniziative che contribuiscano a diffondere una cultura del rispetto, della prevenzione e della sicurezza personale», ha spiegato Mincuzzi.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore del Comune di Viggiano con deleghe all’Istruzione, cultura e pari opportunità, Vincenza Pugliese, che ha espresso apprezzamento per un’iniziativa capace di coinvolgere la comunità su temi di grande attualità e rilevanza sociale. L’evento è stato organizzato con il contributo dell’associazione Libera…MenteDonna, presieduta da Francesca Pepe, e del coordinamento donne della Femca Cisl Basilicata guidato da Maria Vittoria Nola. La lezione pratica di autodifesa è stata condotta dall’istruttore Cosimo Cifarelli, che ha guidato le partecipanti in esercitazioni e tecniche utili per affrontare situazioni di rischio. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di partecipazione e confronto, confermando l’impegno della Femca Cisl Basilicata nella promozione di percorsi dedicati alla sicurezza, alla consapevolezza e alla valorizzazione delle donne.