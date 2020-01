A Viggiano la finale nazionale delle Olimpiadi di inglese “English Language Olympics”. Si terrà dal 18 al 21 maggio 2020

Il Comune di Viggiano rende noto che dal 18 al 21 maggio 2020 si terrà la finale nazionale delle Olimpiadi di inglese “English Language Olympics”. Sono organizzate dal Comune con il patrocinio dell’Ambasciata Britannica a Roma, e in collaborazione con la Pearson Italia, il Comitato English Language Olympics, la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), English Language Services Potenza, Bibliofori, e Shell Italia. La manifestazione si svolge per la prima volta in Basilicata con il gioco-concorso nazionale English Language Olympics, riservato a studenti dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.

La manifestazione denominata English Language Olympics è rivolta a ciascuno studente iscritto ad un istituto scolastico statale e paritario. Per poter partecipare alla competizione, ciascuno istituto dovrà aderire formalmente alla manifestazione. Lo studente può iscriversi solo alla categoria che dà luogo ad una certificazione di livello superiore a quella di cui è, eventualmente, già in possesso. Ne consegue che non sono ammessi alla gara studenti in possesso di certificazione C1 o superiore (art.1.5). Ogni istituto scolastico con più indirizzi, può partecipare per ogni indirizzo di studi.

Le istituzioni scolastiche devono iscriversi mediante apposito modello scaricabile dal sito http://www.elolympics.com entro il 31.01.2020. Il modello dovrà essere inviato tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: eloitalia@yahoo.com.

Per tutte le info: http://www.elolympics.com/