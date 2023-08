A Venosa concerto dei ‘Sonora junior sax’ a sostegno della fondazione Alessandra Bisceglia

Un concerto di beneficenza con oltre 70 giovani sassofonisti, per celebrare i 15 anni dalla “rinascita in cielo” di Alessandra Bisceglia, la giornalista lucana scomparsa il 3 settembre 2008 a soli 27 anni per una patologia vascolare rarissima. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale, si terrà sabato 2 settembre a Venosa, nella Concattedrale di Sant’Andrea Apostolo in Largo Vescovado, con inizio alle ore 18.30. Protagonisti dell’evento saranno i Sonora Junior Sax, orchestra composta da oltre 70 giovani sassofonisti dai 9 ai 23 anni, che offre agli spettatori spettacoli coinvolgenti con interpretazioni di brani classici e contemporanei.

“I Sonora Junior Sax – dice la referente per i rapporti istituzionali della Fondazione ViVa Ale e madre di Alessandra, Raffaella Restaino – sono una grande orchestra composta da giovani talenti, che si esibisce in Italia e in Europa e che ha ottenuto riconoscimenti importanti, come il primo ed il secondo premio al concorso internazionale Summa Cum Laude di Vienna, nelle edizioni del 2016 e del 2023. L’appuntamento con i Sonora si rinnova dopo le precedenti iniziative da noi organizzate nel 2018 a Lavello e nel 2019 a Potenza. Scopo del concerto, oltre a quello di celebrare i 15 anni dalla rinascita al cielo di Alessandra, è raccogliere fondi da utilizzare per le Stanze di Ale, nostro progetto a sostegno delle persone affette da anomalie vascolari e dei loro familiari”.

La serata, che sarà condotta dalla giornalista Rosa Centrone, è patrocinata della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, del Comune di Venosa (che ha inserito l’evento nella programmazione estiva locale) e del Comune di Lavello. Importante è stato anche l’aiuto di associazioni e di aziende del territorio.