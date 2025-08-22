A Tramutola presentazione della nuova sede dell’ITS ACADEMY di Basilicata

Domenica 24 agosto a partire dalle ore 21:00 presso Largo San Vito a Tramutola verrà presentata la nuova sede dell’ITS ACADEMY di Basilicata a cura del Presidente Giuseppe Paternò. Tramutola, dopo Matera e Potenza, è la terza sede dell’ITS ACADEMY, un percorso di formazione e di studio che alla fine dei due anni porterà al conseguimento di un diploma universitario in TECNICO SUPERIORE DI EFFICIENZA ENERGETICA. Seguiranno gli interventi del sindaco Luigi Marotta e dell’amministrazione comunale. A seguire lo spettacolo “La fisica che ci piace” con il famosissimo Vincenzo Schettini.

I suoi reel sui social network sono ormai diventati virali e grazie ad un linguaggio semplice e diretto, ha permesso a tutti di appassionarsi alla fisica e di apprendere a piccole pillole nozioni importanti. Divulgatore scientifico, youtuber e conduttore televisivo , il suo è un approccio creativo alla scienza. Grazie al suo entusiasmo e alla sua capacità di narrazione il professore riesce a catturare l’attenzione degli utenti raggiungendo un grande seguito. Nel 2021 ha lanciato un nuovo progetto, “Il prof che ci piace”, dove tratta argomenti che spaziano dalla matematica, alla biologia, dalla chimica, all’inglese.

L’anno seguente Vincenzo Schettini pubblica il suo primo libro, La fisica che ci piace, con il quale raggiunge la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia e si aggiudica il Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze. Nel 2023 torna nelle librerie con la sua seconda opera Ci vuole un fisico bestiale e inoltre alla fine dell’anno inizia un tour teatrale portando il suo spettacolo La fisica che ci piace – La lezione show, in giro per tutto il paese. Nell’aprile 2024 fa il suo debutto nelle vesti di conduttore su Rai 2 alla guida de La fisica dell’amore, un programma di interviste trasmesso in seconda serata.

Dunque grande attesa per Vincenzo Schettini, grande ospite e divulgatore, che approfonderà domenica 24 agosto in Largo San Vito a Tramutola.